Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso ai ferri corti: "Mi sento molto tradita" (VIDEO)

La bella amicizia nata nella Casa del Grande Fratello tra Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso è giunta davvero al capolinea? Ecco cosa ha rivelato la fiamma di Tommaso Franchi sulla concorrente pugliese.

Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso sono ai ferri corti. A rivelarlo è stata la giovane dottoressa, che ha confidato a Lorenzo Spolverato di essere stanca di assistere a cambiamenti continui e constatare che le amicizie costruite nella Casa del Grande Fratello non sono altro che rapporti superficiali.

La delusione di Mariavittoria

Dopo le ultime Nomination e dopo Capodanno, l'amicizia fra Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso è davvero arrivata al capolinea? Nonostante entrambe abbiamo provato a risolvere più volte le loro questioni, non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente nella Casa del Grande Fratello. Parlando con Lorenzo Spolverato, la giovane dottoressa ha infatti confessato di essere stanca di assistere a cambiamenti continui.

I nuovi dissapori nascono dalle Nomination dell'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo la concorrente, la sua scelta di nominare Helena Prestes avrebbe parecchio infastidito Amanda: "Mi ha detto ragiona con la tua testa. Se non avessi nominato Helena a chi avrei dovuto nominare?". Non solo. La fiamma di Tommaso Franchi ha poi raccontato anche della battutina fatta a tavola durante la cena di Capodanno, non nascondendo il suo dispiacere.

Mariavittoria, così come Lorenzo, trovano che Amanda sia cambiata molto nel corso dei mesi. "Mi sento molto tradita, ma dopotutto non eravamo amiche di vecchia data" ha affermato amareggiata e delusa la ragazza. Il modello milanese ha provato a giustificare il comportamento assunto dalla pugliese, non convincendo però la sua compagna di gioco. La Minghetti ha infatti sottolineato che questi cambiamenti erano avvenuti ben prima dei nuovi ingressi e che un nuovo confronto sarebbe ormai inutile. La loro amicizia è finita?

Caos al Gf tra richiami e provvedimenti disciplinari

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda eccezionalmente martedì 7 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. Un cambio di programmazione dovuto alla finale di Supercoppa Italiana. Nell'attesa, nella Casa, è successo di tutto. Helena Prestes, Shaila Gatta e Ilaria Galassi si sono rese protagoniste di una lite furibonda che ha portato gli autori a intervenire per calmare gli animi.

Durante una conversazione con Jessica Morlacchi, Ilaria ha ammesso di sperare in un provvedimento disciplinare nei suoi confronti per il comportamento tenuto quella notte, ma di non avere intenzione di lasciare la Casa prima della diretta del lunedì, confidando che sarà il Gf a decidere il suo destino: "Uscirà tutto. E a quel punto qualche provvedimento dovranno pur prenderlo".

Come se non bastasse, anche Lorenzo Spolverato è finito al centro di una bufera mediatica per la grave frase rivolta a Javier Martinez. L’episodio è avvenuto mentre il pallavolista argentino stava partecipando a una gara di salto in lungo in piscina insieme ad altri concorrenti e il milanese, che si trovava in giardino con Shaila Gatta, ha esclamato: "Spaccati un ginocchio". Un’affermazione che ha indignato il pubblico, che ha chiesto a gran voce alla produzione del Grande Fratello di intervenire, magari con un richiamo ufficiale o un provvedimento disciplinare.

