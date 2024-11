Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti a ruota libera sulle strategie di Luca Calvani e Lorenzo Spolverato (VIDEO)

News VIP

Mariavittoria Minghetti a confronto con Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello: la giovane concorrente rivela tutti i suoi dubbi e perplessità sul comportamento assunto da Luca Calvani e il modello milanese.

L'attesa è finita! Stasera, sabato 23 novembre 2024, su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello. Tra i concorrenti a rischio eliminazione anche Lorenzo Spolverato che, nelle ultime ore, si è reso protagonista di un sincero botta e risposta con Mariavittoria Minghetti.

I dubbi di Mariavittoria

Tempo di bilanci e ripensamenti per Mariavittoria Minghetti. La discussa e amata protagonista dell'attuale edizione del Grande Fratello ha iniziato a nutrire dei forti dubbi sull'onestà di Luca Calvani. Sebbene all'inizio fosse uno dei suoi concorrenti preferiti, adesso è convinta che stia giocando proprio come Lorenzo Spolverato.

Parlando con Lorenzo, che ha nominato durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Mariavittoria gli ha rivelato che si sta convincendo sempre di più che Luca sia uno stratega, proprio come lui. L'unica differenza è che se il primo sta giocando tessendo trame di nascosto, il secondo sta facendo tutto a carte scoperte. Sebbene apprezzi l'onestà del modello, la dottoressa non può fare a meno di criticare la sua tendenza a voler portare tutti dalla propria parte:

Era il mio preferito Luca...le cose cambiano. Mentre Luca gioca a carte coperte, te giochi a carte scoperte...non è un contro perché te sei onesto. Non mi piace però il perenne contare le persone che sono dalla tua. È come se ti stai facendo i calcoli. Adesso ti vedo vicino a Clayton, perché ti serve una pedina in più? Dimmi la verità...Mi da fastidio che conti. Di Luca io purtroppo ho dei pensieri altalenanti.

Dopo aver ascoltato il pensiero di Mariavittoria su Luca, Lorenzo ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione. Il discusso modello milanese ha rivelato di non aver più intenzione di esporsi così tanto per quanto riguarda le strategie all'interno della Casa, di non voler influenzare nessuno ma combattere da solo:

Io non ho mai detto che è uno stratega, ma che sono in fase di valutazione...tu vedi gente dalla mia parte? Ma dove? Io sbaglio a contare ad alta voce, non lo farò più perché questa cosa va contro di me. Io potrei giocare in un altro modo, ma non sarei onesto. Io combatto da solo. Non attacco...sono in una situazione di riflessione.

Lorenzo rischia grosso al Gf

La Casa del Grande Fratello è completamente spaccata a metà con gli schieramenti che stanno diventando sempre più chiari: da una parte c'è Luca Calvani e dall'altra Lorenzo Spolverato. Se martedì l'attore è stato il preferito del pubblico, il concorrente milanese sembra essere al momento il concorrente più a rischio per i suoi comportamenti arroganti e per alcune espressioni poco carine pronunciate nei confronti delle donne.

I telespettatori non sembrano più disposti a tollerare comportamenti considerati inaccettabili. Tuttavia, resta da vedere se gli autori del reality show, dopo la strigliata di Alfonso Signorini, decideranno di intervenire con un serio provvedimento disciplinare o meno. Per scoprire quale sarà il destino di Lorenzo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera sabato 23 novembre in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che, insieme a lui, al televoto ci sono Amanda Lecciso, Clayton, Jessica Morlacchi e Alfonso D'Apice.

