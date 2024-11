Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti stronca Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: "Non dureranno"

News VIP

Maria Vittoria Minghetti è sempre più critica nei confronti della coppia del GF formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ecco cosa ha dichiarato su di loro!

Maria Vittoria Minghetti continua a non credere alla veridicità della coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello: la dottoressa romana, infatti, è sempre più convinta che i due gieffini stiano portando avanti un loro gioco e che la loro relazione, nata al Gran Hermano, non durerà a lungo.

GF, Maria Vittoria Minghetti stronca Lorenzo e Shaila: "Non dureranno"

Il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF ha provocato non pochi subbugli e ha modificato gli equilbri della Casa. Nonostante la contentezza di riavere i due gieffini nel programma, gli altri inquilini hanno espresso perplessità di fronte alla neo coppia, stentando a credere all'autenticità del loro sentimento. Questo perché, nella penultima puntata andata in ond su Canale5, Shaila - dopo una settimana di effusioni e vicinanza a Javier Martinez - l'aveva scaricato senza tanti complimenti, dichiarando ad Alfonso Signorini che non se la sentiva di volerlo aspettare fuori dal programma, qualora fosse stata eliminata.

In studio, poi, lei e Lorenzo si erano dichiarati l'uno all'altro e durante il gemellaggio al GF spagnolo avevano dato sfogo alla loro passione, diventando una coppia a tutti gli effetti. Il rientro al programma di Canale5 è stato accolto dagli altri inquilini con un certo fastidio, soprattutto, viste le continue effusioni a cui i due si lasciano andare.

Ma, sebbene la coppia si dimostri sempre molto unita e affiata, c'è chi non crede per nulla alla veridicità del loro sentimento e ritiene invece che si tratti di una farsa che Lorenzo e Shaila porteranno avanti finché sarà per loro conveniente. A pensarla così è, ad esempio, Maria Vittoria Minghetti.

GF, Maria Vittoria ne è sicura: "Shaila e Lorenzo dureranno poco"

Dopo aver espresso le sue perplessità al modello milanese, rinfacciandogli che lui e Shaila erano ben consapevoli della loro forza in quanto coppia, più che come singoli giocatori, la dottoressa romanza è tornata all'attacco, non risparmiando critiche ai due innamorati. Chiacchierando con Amanda Lecciso e Javier Martinez, Maria Vittoria ha detto la sua sugli Shailenzo, confermando di non credere per nulla al loro amore e ha avanzato diverse perplessità sul loro legame.

Secondo la gieffina, infatti, l'eccessiva passione e le effusioni a cui i due si lasciano andare sono una prova che il sentimento che c'è tra loro è molto costruito. Inoltre, ha aggiunto, non crede che questa sceneggiata che la coppia sta portando avanti durerà ancora a lungo. Magari, fino alla fine del programma, ma una volta fuori, le maschere cadranno e - ha poi detto in maniera pungente - dopo la prima ospitata a Verissimo sarà tutto finito:

"Prima o poi, la finzione viene fuori e tutti i nodi vengono al pettine e vi assicuro che, quando questo programma finirà e magari loro staranno ancora insieme, quando escono fanno il giro di qualche trasmissione, di Verissimo e poi si danno una di quelle pedate e via!"

MariaVittoria su Shaila e Lorenzo: “Quelli gli do tempo 1 mese fuori, poi fanno verissimo, le due trasmissioni che devono fare, dopodiché si danno una di quelle pedate via, proprio così”



DOTTORESSA NON SMETTERE MAI 🍿#grandefratello pic.twitter.com/4OESWkBoau — sisonokevin (@si_sonokevin) October 31, 2024

