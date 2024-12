Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti rivela il suo cachet: "Mi pagano 80 euro al giorno, una miseria"

News VIP

Maria Vittoria Minghetti ha rivelato a quanto corrisponderebbe il suo cachet giornaliero al Grande Fratello e il video è già diventato virale!

Maria Vittoria Minghetti è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e, in un video che è già diventato virale, ha svelato qual è il suo cachet per partecipare al reality show di Canale 5.

GF, Maria Vittoria Minghetti svela il suo cachet: "80 euro al giorno, una vera miseria"

La dottoressa romana piace al pubblico per la sua propensione a dire la verità senza mezzi termini: diretta e senza peli sulla lingua, Maria Vittoria non si è mai tirata indietro dal doversi confrontare con i suoi coinquilini nella Casa del GF o dallo svelare segreti imbarazzanti, come i messaggi ricevuti da Luca Calvani da parte del compagno. In una recente conversazione con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, con cui ha legato molto, Maria Vittoria ha rivelato qual è il suo cachet di concorrente e un commento che ha aggiunto ha scatenato una polemica sui social.

Alle due gieffine, Maria Vittoria ha rivelato di essere pagata 80 euro al giorno per stare nella Casa del GF. La confessione è arrivata a seguito di "Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo" ha dichiarato la modella, facendo storcere il naso alla dottoressa romana. Nonostante l'insistenza di Zeudi che le sue informazioni erano veritiere, Maria Vittoria è intervenuta e ha smentito questa voce, svelando il suo cachet:

"A me pagano una miseria. Ma di chi parli? No, te lo assicuro. Posso assicurarti di no. Io piglio 80 Euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità"

Le sue affermazioni non sono passate inosservate e sul web, infatti, si è scatenata una nuova polemica a causa della superficialità delle dichiarazioni della gieffina.

GF, Maria Vittoria svela quanto guadagna ogni giorno di permanenza nella Casa

Maria Vittoria ha rivelato a Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli il suo cachet per partecipare al GF: smentendo le parole della modella secondo cui i concorrenti nip guadagnano di più dei vip, Maria Vittoria ha rivelato che il suo cachet da concorrente ammonta a 80 euro al mese. Ma a generare polemica sui social sono stati i commenti che la dottoressa romana ha aggiunto a questa rivelazione.

Secondo Maria Vittoria, infatti, questa cifra costuirebbe una "vera miseria" e sul web si sono scatenati i commenti per questa affermazione. Molti, infatti, hanno sottolineato che sentirla lamentarsi di percepire 80 euro al giorno, senza far nulla, se non partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini è uno schiaffo verso chi, invece, al giorno non ne guadagna neppure 50, pur lavorando un'intera giornata.

Questo video di Maria Vittoria che si lamenta di prendere poco “ 80 euro “ al giorno è uno schiaffo a chi si spacca il culo , operai che lavorano tutto il giorno e non prendono nemmeno 50 euro ! Sei solo una fortunata ! #grandefratello pic.twitter.com/Ty14CBuRGW — precipitevolissimevolmente (@saures788) December 28, 2024

