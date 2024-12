Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti in lacrime: "Questa cosa mi fa star male" (VIDEO)

News VIP

Al GF, Maria Vittoria Minghetti, dopo la discussione con Amanda Lecciso, si è lasciata andare a un lungo pianto e a un momento di sconforto.

Per Maria Vittoria Minghetti la permanenza nel tugurio del Grande Fratello si sta rivelando estremamente complessa, dal punto di vista emotivo. La gieffina, infatti, si è lasciata andare alle lacrime e a un momento di sconforto, a seguito anche della lite con Amanda Lecciso. Ma anche nei giorni precedenti la dottoressa romana è stata sottoposta a molto stress, a causa della situazione che si è creata con Tommaso Franchi e Alfonso D'Apice.

GF, momento di sconforto per Maria Vittoria nel tugurio

In tugurio, Maria Vittoria si è confrontata con Helena Prestes perché nelle ultime ore sente di essere stata molto scontrosa con la gieffina. La modella brasiliana le ha risposto in maniera molto schietta, facendole notare che "ha giocato molto" in questo periodo, perciò, sente di essere stanca. La dottoressa romana le ha chiesto di parlare chiaramente, ripetendole che non sente di essere molto in forma in questo momento.

Helena allora le risponde che si sta comportando come Lorenzo Spolverato: "Stai facendo strategie, come Lorenzo. Faccio fatica a parlartene. Qui dentro un po' si impazzisce. Vuoi essere te stessa? Allora sii te stessa e non fare supposizioni così presuntuose". La dottoressa si è risentita per queste parole e ha ammesso che è vero che tende ad analizzare molto il comportamento degli altri gieffini, ma lo prende come un gioco e si è sempre divertita a fare pronostici. Tuttavia, Helena le ricorda che il giorno prima ne hanno parlato in maniera continua e quasi ossessiva e che secondo lei questo "gioco" ha agitato Maria Vittoria e l'ha portata a essere scontrosa.

La modella si è poi scusata per i suoi modi troppo diretti, ma Maria Vittoria ammette di aver apprezzato la sua schiettezza e che le dispiace non riuscire a controllare molto le sue emozioni. Nel dire queste parole, tuttavia, Maria Vittoria inizia a piangere e si lascia andare allo sconforto: "Se mi avessi visto in precedenza nel tugurio, avresti visto come facevo fatica a controllare le mie emozioni. Questo è qualcosa su cui sto lavorando".

GF, Maria Vittoria Minghetti in lacrime: "Non riesco a continuare"

Amanda si è inserita nella conversazione e le ha ricordato che è proprio per aiutarla a gestire meglio le sue emozioni che ha deciso di intervenire e parlarle. Tuttavia, le sue parole hanno provocato una reazione infastidita di Maria Vittoria, che l'ha accusata di non avere molto tatto: "Non puoi venirmi a dire che sono scontrosa, sai che sto male e che determinate cose mi fanno male".

In un secondo confronto con Helena, che l'ha abbracciata e rassicurata, Maria Vittoria non ha frenato le lacrime e si è sfogata con la modella, lamentandosi del poco tatto di Amanda. Nonostante il bene che le lega, infatti, la gieffina ha notato un atteggiamento distaccato verso di lei. Tuttavia, Helena le consiglia di non prendere troppo sul serio il gioco delle supposizioni e delle previsioni che tende a fare, perché dopo lo stress dei giorni precedenti, in cui la tensione è salita alle stelle, non le è d'aiuto. Maria Vittoria la ringrazia, dicendole che ha apprezzato la sua sincerità "Ho capito cosa volevi dirmi, grazie, lo apprezzo molto".

