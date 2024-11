Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti delusa da Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi

News VIP

Maria Vittoria Minghetti si è lasciata andare a un lungo sfogo sul comportamento di Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi al GF. La dottoressa romana ha, perciò, chiesto ai due gieffini un confronto per chiarire le loro posizioni.

Il ritorno di Tommaso Franchi dal Gran Hermano ha cambiato gli equilibri all'interno della Casa del Grande Fratello, visto che l'idraulico si è avvicinato molto a Maria Vittoria Minghetti. Nonostante i due concorrenti del programma di Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini siano sempre stati molto affiatati, i fan hanno notato che solo recentemente Tommaso sembra aver deciso di fare un passo avanti con Maria Vittoria. La loro intesa, tuttavia, è stata minata da una serie di frecciatine lanciate da Lorenzo Spolverato. Il modello milanese, infatti, ha più volte dichiarato che Maria Vittoria è interessata a Javier Martinez e ha aggiunto che Tommaso dovrebbe essere geloso del loro rapporto...

GF, Maria Vittoria delusa dal gossip di Lorenzo e Tommaso: il confronto con i due gieffini

Maria Vittoria ha raccontato a Jessica Morlacchi di essere molto infastidita dal gossip che Lorenzo ha iniziato a diffondere su di lei e Javier all'interno della Casa del GF. Secondo la dottoressa romana, infatti, le parole del modello avrebbero spinto Tommaso a dubitare della veridicità dell'amicizia tra lei e il pallovolista: "Non sa niente di me e si permette di dire queste cose su di me e su Javier?". Maria Vittoria è parsa molto delusa e infastidita e non ha nascosto il fastidio per questi rumors che Lorenzo continua a diffondere:

"Io, i teatrini che fa lui non li voglio fare. Io e Tommaso non ci siamo mai messi di fronte a una telecamera. E lui si mette a dire che io faccio la stratega?"

La gieffina ha poi cercato un confronto prima con Tommaso Franchi ed è apparsa molto stanca e nervosa e ha ripetuto ciò che Lorenzo ha riportato su di lei e su Javier. In un secondo momento ha raggiunto gli altri gieffini in giardino e si è confrontata anche con Lorenzo, che non ha perso occasione, insieme a Tommaso, di scherzare sulle sue paranoie e sul suo fastidio.

Secondo Maria Vittoria, le parole del modello hanno portato Tommaso a dubitare, per la prima volta, dell'amicizia che lei e Javier hanno costruito, mentre Lorenzo ha replicato che non è certo per le sue dichiarazioni che l'idraulico si è convinto di un'attrazione tra la dottoressa e il pallavolista. Tommaso ha ammesso di essere stato infastidito dalla vicinanza di Maria Vittoria e Javier: "Stavo un po' male e mi ha infastidito, volevo solo sapere la verità". A queste parole, però, Maria Vittoria ha incalzato e gli ha ricordato di parlare con lei e non con altri dei suoi dubbi.

GF, pace fatta tra i tre gieffini? Maria Vittoria chiede scusa a Lorenzo e Tommaso

Dopo questo primo confronto, Maria Vittoria ha cercato di allontanarsi, perché non è riuscita a trattenere le lacrime e non desiderava farsi vedere dagli altri gieffini.

Tommaso però l'ha raggiunta, insieme ad Amanda Lecciso, e ha cercato di consolarla e di avere un nuovo confronto, durante il quale si sono rivolti delle reciproche scuse. In un secondo momento, la dottoressa ha cercato anche Lorenzo Spolverato e i due inquilini hanno avuto una conversazione privata, nella quale Maria Vittoria si è scusata con Lorenzo per i toni che ha usato e ha cercato di spiegare il suo punto di vista: "Ti volevo chiedere scusa perché comunque non è giusto che ti parli in questo modo".

Il modello ha però continuato a portare avanti la sua teoria che Javier provi qualcosa per Maria Vittoria e cerchi di nasconderlo "usando" Helena Prestes, tuttavia, ha accettato le scuse di Maria Vittoria e l'ha abbracciata per sugellare la loro ritrovata armonia.

