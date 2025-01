Grande Fratello, Maria Vittoria ancora diffidente verso Amanda: "Non mi tornano alcune cose..." (VIDEO)

News VIP

Nonostante un chiarimento tra Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso al GF, la dottoressa romana si dimostra ancora molto diffidente verso la showgirl e non riesce a fidarsi delle sue buone intenzioni.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Amanda Lecciso si è trovata a rispondere alle accuse di diverse gieffine, tra cui Maria Vittoria Minghetti, con cui aveva stretto nei mesi precedenti una solida amicizia. A detta della dottoressa romana, la showgirl si era avvicinata a Helena Prestes, trascurando il loro rapporto e dimostrando che l'affetto che decantava di provare per lei non era altro che una bugia. Invitate da Ilaria Galassi a un confronto, le due gieffine hanno provato a chiarire, ma sembra che Maria Vittoria nutra ancora dei dubbi sulla sincerità di Amanda.

GF, confronto tra Maria Vittoria e Amanda: "Mi hai ferita moltissimo"

Dopo l'allontanamento tra Amanda e Maria Vittoria e le liti di cui sono state protagoniste entrambe le concorrenti del GF, Ilaria Galassi ha deciso di intervenire e chiedere a entrambe di provare a chiarirsi. Così, le gieffine si sono ritrovate in giardino e Ilaria ha tentato di mediare tra Amanda e Maria Vittoria ricordando che un rapporto di amiciza così bello come il loro non era riuscito a costruirlo nessuno nella Casa.

In difesa della dottoressa romana, Ilaria ha dichiarato che i suoi comportamenti erano dettati dalla delusione di aver visto Amanda avvicinarsi a Helena, dopo aver vissuto con lei nel Tugurio, allontanandosi da Maria Vittoria. "Avrebbe potuto parlarmene" ha replicato la showgirl, aggiungendo che avrebbe preferito che Maria Vittoria avesse deciso di parlarne solo con lei, invece di lamentarsi di lei con gli altri concorrenti. "Lei magari è fatta così, dimostra in questo modo la sua gelosia. Tu non hai difetti? Sei la donna perfetta?!" è intervenuta provocatoriamente Ilaria Galassi, ripetendo una delle accuse rivolte alla Lecciso, quella di non sapersi mettere in discussione.

"Mi hai ferita molto" ha ribadito allora Maria Vittoria, alla quale Amanda ha ribattuto che era stata reciproca la delusione, ma che se la dottoressa fosse stata disposta a chiarire sempre e solo con lei, senza coinvolgere altre gieffine nel loro rapporto, allora, avrebbero potuto metterci una pietra sopra e ricominciare da zero. Nonostante un abbraccio a suggellare la pace tra le due gieffine, poco dopo, Maria Vittoria si è ritrovata a esprimere ancora una certa diffidenza verso Amanda, incerta se fidarsi della sua buona fede.

GF, Maria Vittoria ancora diffidente verso Amanda: "Non capisco ancora molte cose"

Dopo un primo confronto con Amanda Lecciso, voluto da Ilaria Galassi, Maria Vittoria Minghetti ha ammesso di non credere molto alle parole della showgirl: "Almeno però ci ho parlato". Subito è intervenuta Jessica Morlacchi, seduta accanto alla dottoressa romana, che ha chiesto, in maniera pungente se Amanda sarebbe stata così disposta a un confronto con Maria Vittoria se in Casa ci fosse stato ancora Luca Calvani. Dello stesso parere erano anche Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta (le stesse gieffine che hanno lanciato le accuse alla Lecciso in puntata).

"Qualcosa non mi torna, ma da parte di Amanda" ha dichiarato Ilaria, aggiungendo che Amanda sarebbe dovuta essere più onesta e ammettere che si era avvicinata a Helena. "Questa conversazione è stata comoda, ora come ora, in virtù della puntata di domani, avrei voluto analizzare il suo comportamento, ora che ha perso una persona molto importante. C'è qualcosa, lo vedo quando mi guarda, non riesco a tenere il suo sguardo, perché è come se avessi un muro che c'è tra noi. Perché? C'è ancora qualcosa che non torna".

Maria Vittoria ha proseguito dicendo che il rapporto con Helena Prestes è molto diverso da quello che aveva con lei, perché Amanda tratta la modella quasi come se fosse una figlia e che non è gelosa dei rapporti che si creano nella Casa, ma che evidentemente c'è qualcosa che non torna nel comportamento di Amanda nei suoi riguardi.

Scopri le ultime news su Grande Fratello