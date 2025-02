Grande Fratello, Maria Teresa Ruta: 5 imperdibili curiosità sulla conduttrice e giornalista ex moglie di Amedeo Goria

News VIP

5 cose di cui forse non sei a conoscenza su Maria Teresa Ruta, la presentatrice e giornalista che è stata sposata con Amedeo Goria e che ora è alla sua seconda partecipazione al Grande Fratello.

Conosciamo meglio una delle ultime concorrenti ad essere entrata nella Casa del Grande Fratello, Maria Teresa Ruta, attraverso cinque curiosità sulla sua vita!

Grande Fratello: 5 curiosità su Maria Teresa Ruta

1. Età e segno zodiacale

Maria Teresa Ruta è nata a Torino, in Piemonte, il 23 aprile del 1960; quindi, è del segno del Toro ed ha 64 anni. Suo padre si chiama Giovanni e sua madre Rossella. Da bambina è cresciuta nel quartiere Borgo San Paolo di Torino, dove ha studiato fino alle scuole superiori.

2. Il debutto

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro nel 1976, lavorando presso GRP Televisione, partecipando al concorso di bellezza di Miss Muretto di Alassio, in Liguria, dove tra l'altro ha vinto. Nel 1977 ha cominciato a dividersi tra Torino e Roma, dove ha fatto dei provini. Inoltre, come lei stessa a raccontato, qui ha subito un tentativo di stupro, un episodio che inevitabilmente l'ha scossa e segnata. Ha iniziato a lavorare come attrice teatrale nel 1978, recitando nella compagnia torinese di Carlo Campanini. Parallelamente, lavorava come fotomodella, comparsa e controfigura cinematografica. Agli inizi degli Anni Ottanta, invece, ha avuto delle prime esperienze come soubrette, come presentatrice ed anche giornalista.

3. Il primato

È nota per essere stata la prima giornalista donna ad intervistare il campione di calcio Diego Armando Maradona.

4. La dislessia

Ha dichiarato di soffrire di una lieve forma di dislessia.

5. La vita sentimentale

Nel 1987 è convolata a nozze con il giornalista e conduttore Amedeo Goria, e da questa storia d'amore sono nati Guendalina, detta Guenda, e Gianamedeo. I due coniugi si sono però separati nel 1999, e nel 2004 hanno divorziato. Dal 2006, invece, sta insieme ad un produttore discografico, Roberto Zappulla; si sono sposati nel 2015. Nel 2024 è diventata nonna di Noah Gancitano, figlio di Guenda e Mirko Gancitano.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.