Grande Fratello, Maica Benedicto si è infatuata di uno dei coinquilini: ecco di chi si tratta!

Maica Benedicto è il nuovo acquisto del GF: la modella è arrivata direttamente dal reality spagnolo e dopo soli due giorni nella Casa si è già presa una cotta per uno dei coinquilini. Ecco di chi si tratta!

Maica Benedicto è la nuova concorrente del Grande Fratello, entrata nella Casa lunedì 21 ottobre 2024. La modella spagnola è in realtà già una concorrente del Gran Hermano spagnolo ed è diventata protagonista di un gemellaggio che ha visto lei arrivare qui in Italia e Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta raggiungere i gieffini in Spagna. La loro permanenza durerà una sola settimana. A distanza di pochissimi giorni dal suo ingresso nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini sembra che Maica si sia già infatuata di un suo coinquilino italiano. Ecco di chi stiamo parlando.

GF, Maica Benedecto infatuata di uno dei coinquilini: ecco di chi!

Solare e molto allegra, Maica Benedicto si è già attirata le simpatie del pubblico e di alcuni degli inquilini della Casa. Nonostante non conosca la lingua, la modella 25enne si è subito resa disponibile a condividere l'onere delle pulizie nella Casa. Ma, in queste ore, la concorrente ha fatto anche discutere perchési sarebbe già infatuata di uno degli altri inquilini del reality. Non si tratta certo né di Iago Garcia, che l'ha accolta al suo ingresso nella Casa qui in Italia e con cui non sussiste il problema della lingua e neppure di Javier Martinez, che è stato mollato senza tanti complimenti da Shaila Gatta, e che Maica ha ammesso di vedere troppo simile a lei e con cui certamente non ci sarebbe alcuna barriera linguistica.

A quanto pare, Maica si sarebbe infatuata di...Tommaso Franchi! L'idraulico senese, infatti, avrebbe catturato l'attenzione della bella spagnola e nel corso di queste ore ci sono stati diversi video che hanno mostrato l'intesa che si è creata tra i due gieffini, testimoniata anche da sguardi, brevi scambi di battute ironiche e sorrisi a volontà.

Collegandosi poi con il Gran Hermano, Maica avrebbe ammesso del suo interesse per Tommaso, dopo che il conduttore spagnolo l'ha stuzzicata ricordandole che il concorrente è già molto vicino a Maria Vittoria Minghetti. Perciò, Maica ha ammesso che sarebbe meglio se si dimenticasse dell'idraulico italiano.

GF, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Gran Hermano: (ri)nasce l'intesa?

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati trasferiti al Gran Hermano e nel giro di pochi giorni sembra che tra loro si sia riaccesa la loro intesa. Già nel corso dell'ultima puntata del GF, Shaila ha mollato senza tante chiacchiere Javier, dichiarando che non l'avrebbe atteso fuori, perché non sentiva nulla per lui. Poi, in studio, si è dichiarata a Lorenzo Spolverato e ora i due sembrano molto uniti.

Nella Casa del reality spagnolo, i due si sono raccontati ai coinquilini spagnoli e non sono mancate le frecciatine verso Javier Martinez e Helena Prestes. In particolare, Lorenzo e Shaila hanno sminuito totalmente il loro interesse per il pallavolista e la modella, incuranti del fatto che tra una settimana torneranno in Italia e dovranno affrontarli sicuramente in un confronto.

Lorenzo è arrivato a dichiarare che Helena si è innamorata di lui, mentre Shaila ha finalmente ammesso che tra lei e Javier c'è stato un bacio infuocato. Poi, il modello, parlando del legame con Shaila, ha dichiarato che tra loro esiste un feeling molto forte:

" Tra me e Shaila c'è feeling, c'è connessione, ma sotto tutto questo c'è anche tanta paura per quello che è successo. Però senti, Shaila… io non me ne sono mai andato davvero, il mio cuore è sempre rimasto lì, con te, vi guardavo da lontano"

