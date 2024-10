Grande Fratello, Maica Benedicto lascia il reality show: caos nella notte!

News VIP

Caos nella notte nella casa del Grande Fratello . Maica Benedicto ha deciso di lasciare il reality show di Canale 5 per tornare al Gran Hermano in Spagna.

Una decisione improvvisa ha messo a soqquadro la casa del Grande Fratello nella notte. Maica Benedicto, approdata nel reality show di Canale 5 direttamente dal programma gemello Gran Hermano in Spagna, ha deciso di lasciare in fretta e furia la casa per tornare nel suo programma di origine e i gieffini si sono allarmati. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, Maica Benedicto cucina la paella e poi fugge!

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Maica Benedicto, protagonista del programma gemello Gran Hermano in Spagna. La gieffina è entrata al posto di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che sono finiti nel programma iberico, e si stanno dando da fare tra confessioni d’amore e avvicinamenti che hanno spezzato il cuore di Javier Martinez, l’unico al mondo a credere ancora nella sincerità dell’ex Velina di Striscia la Notizia. Maica si è ambientata piuttosto bene, accolta con piacere dai concorrenti che hanno apprezzato il suo sorriso e il suo essere spontanea, ma sicuramente anche la sua naturale bellezza.

Ieri sera, Maica ha voluto sorprendere tutti i suoi colleghi e ha preparato un paella, che i commensali hanno trovato straordinaria, creando così un clima disteso dopo le discussioni degli ultimi giorni tra alcune delle coppie del GF. Tutto, insomma, sembrava andare per il meglio fino a quando Benedicto si è rintanata in confessionale per diverso tempo e ha poi improvvisamente lasciato il gioco. Sulla pagina Instagram del programma di Alfonso Signorini è apparso un comunicato ufficiale, mentre i gieffini sono piombati nel caos non capendo cosa stava succedendo.

Grande Fratello, Maica Benedicto torna al Gran Hermano

Dopo una bellissima cena a base di paella, preparata con tanto amore per i suoi nuovi colleghi, Maica Benedicto ha avuto un crollo e si è rifugiata nel confessionale del Grande Fratello. La spagnola ha deciso di lasciare in fretta e furia senza un apparente motivo e sulla pagina Instagram ufficiale del Gf è apparso questo comunicato, mentre in Casa tutti sono stati informati della scelta presa da Maica durante la notte e si sono ritrovati a dir poco spiazzati.

“Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna”.

La repentina decisione di Maica ha fatto molto dispiacere ai concorrenti del Grande Fratello, dato che fino a poche ore prima la spagnola era a ridere e scherzare con loro, e sono nate diverse ipotesi. La prima logicamente quella che Benedicto sia stata costretta a tornare in Spagna a causa di una situazione grave a casa, magari con i suoi genitori, e che non parlando bene l’italiano ha preferito tornare al Gran Hermano. Insomma, al momento non sappiamo ancora perché Maica sia letteralmente fuggita, quel che è certo è che tanti fan del reality show di Canale 5 hanno implorato gli autori di non far tornare indietro Shaila e Lorenzo, sopratutto dopo lo show che hanno messo in piedi nel programma spagnolo.

