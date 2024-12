Grande Fratello, Luca Calvani sulla gelosia di Jessica Morlacchi: "Ho il dubbio che lo faccia per costruire..." (VIDEO)

News VIP

L'intesa e la complicità nata nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Luca Calvani ha provocato la gelosia di Jessica Morlacchi. Una gelosia che però ha infastidito, e non poco, il discusso concorrente toscano.

L'avvicinamento tra Helena Prestes e Luca Calvani nella Casa del Grande Fratello non è passata inosservata a Jessica Morlacchi, che non è riuscita a nascondere la sua gelosia nei confronti dell'attore. Una situazione che ha infastidito, e non poco, l'attore che ha iniziato a risentirsi del comportamento ostile che la romana le sta riservando senza motivo.

I dubbi di Luca Calvani su Jessica Morlacchi

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 2 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa non è passata inosservata una certa sintonia nata tra Helena Prestes e Luca Calvani. Una vicinanza che per l'attore è sempre stata fine a se stessa, ma che ha fatto storcere il naso a Jessica Morlacchi, che non è riuscita a nascondere il suo fastidio nei confronti della modella brasiliana e la sua gelosia per il concorrente.

Parlando con Pamela Petrarolo, il concorrente ha confessato di non avere nessuna intenzione di perdere l’amicizia con Helena e, nel caso, di volersi allontanare dall'ex cantante dei Gazosa per il suo bene:

E’ un peccato grosso che questa gelosia ricada su persone che non c’entrano niente, che meritano di avere una frazione di tempo che dedico a lei, perché è di frazioni che si parla. Io non posso sentirmi in imbarazzo se mi avvicino ad Helena per dirle “buonanotte” la sera. Ho il dubbio che lo faccia per costruire qualcosa… tipo Helena vs lei. Vediamo stasera, vediamo. Mi sento il prossimo Giglio!

Trovando supporto in Pamela, Luca ha continuato rivendicando la propria libertà di agire secondo la propria coscienza. Lui è convinto di essere sempre stato un aiuto e un sostegno per Jessica e finché lei lo vorrà, le starà accanto: "Io non ho fatto niente di male. Ci ho messo solo il bene. Ci metto supporto, sincerità, onestà. Finché lei vorrà, quello c’è". E proprio in virtù del rapporto che si è creato tra loro al Gf, l'attore si aspetta maggiore comprensione.

Televoto flash nella prossima puntata del Gf

La nuova puntata del Grande Fratello si prospetta ricca di colpi di scena. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sui social, gli autori del popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini starebbero pensando di introdurre un televoto flash. Una decisione che potrebbe avere delle conseguenze significative, come un’eliminazione immediata: "Al Grande Fratello, gli autori stanno valutando se sottoporre un concorrente a un televoto flash! [...] In passato, il programma ha utilizzato il televoto flash per determinare finalisti o eliminare concorrenti inaspettatamente".

Non solo. Per cercare di risollevare gli ascolti drammatici del reality show condotto da Alfonso Signorini, gli autori avrebbero pensato di integrare il cast dell'attuale edizione con nuovi ingressi. Tra coloro che potrebbero varcare la famosa porta rossa nel corso della prossima diretta ci sarebbero un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il fratello del cantante Lorenzo Cherubini, l'ex Miss Italia Zeudi De Palma, Maria Monsè con la figlia. Ricordiamo che i concorrenti al televoto sono Giglio, Stefano Tediosi, Federica Petagna e Javier Martinez. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la diretta di stasera.

