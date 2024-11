Grande Fratello, Luca Calvani scopre il segreto di Lorenzo Spolverato: "Io non voglio mentire adesso"

News VIP

Stando alle ultime indiscrezioni, la modella Helena Prestes avrebbe rivelato il famoso segreto di Lorenzo Spolverato all'attore Luca Calvani nella Casa del Grande Fratello: il concorrente, però, non l'avrebbe presa per niente bene!

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda sabato 30 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa, l'attore Luca Calvani avrebbe scoperto il "famoso" segreto di Lorenzo Spolverato grazie a una confessione fattagli dalla modella Helena Prestes.

Luca Calvani scosso dal segreto di Lorenzo Spolverato

Nella casa del Grande Fratello aleggia un segreto riguardante il rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Nelle ultime settimane, infatti, diversi concorrenti hanno fatto intendere di sapere qualcosa di compromettente che riguarderebbe il milanese e la modella brasiliana. Qualcosa avvenuto prima della loro partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Dopo Javier Martinez, che ha sganciato la bomba in tugurio affrontando faccia a faccia Lorenzo , Helena ha deciso di svelare questo segreto anche a Luca Calvani, con il quale è nato un legame speciale all'interno della Casa. Come riportato da Biccy, la rivelazione della modella brasiliana ha scosso e spiazzato l'attore, che ha ammesso di trovarsi in difficoltà: "Mi metti in una posizione scomoda, io non voglio mentire adesso. Devo mentire per forza? Se mi chiedono io non vorrei mentire. Non mi dire altro. Non ti metto nei casini, però mi ci hai messo te. L’hai fatto raccontandomi questa cosa".

Cosa nasconde Lorenzo? Siamo sicuri che si tratti solo di un semplice flirt tra i due e non ci sia dell'altro sotto? In attesa di scoprire se questo segreto verrà finalmente fuori nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, prosegue la crisi auditel del reality show. Per chi non lo sapesse, l'ultima diretta è stata la meno vista di sempre nella storia del programma. Quale sarà la nuova mossa di Signorini per risollevare gli ascolti?

Luca difende Helena dagli attacchi di Giglio

Il percorso di Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più complicato. Dopo l'ultima puntata del reality show, infatti, tutti si sono scagliati contro la modella offendendola e criticandola duramente. Tutti, tranne Luca Calvani che, al contrario, ha cercato di far ragionare i suoi compagni di avventura.

"Io finché non le ho provate tutte non mi arrendo", ha confessato Luca a Giglio ribadendo la sua volontà di comprendere le persone prima di trarre giudizi affrettati e spostando l'attenzione sul modo in cui, invece, il giovane concorrente si lascia facilmente influenzare dagli atteggiamenti degli altri "Mi piacerebbe che ti appassionassi di più alla tua storia piuttosto che alla sua".

L'attore ha poi continuato parlando del comportamento discutibile di Helena. Luca ha spiegato che, nel bene e nel male, la modella è una persona che si mette sempre in gioco seguendo il proprio istinto e ha invitato Giglio a fare lo stesso: "Lei parla, poi ritratta, ma agisce. Non aver paura di fare casini, agisci. Fai uscire fuori i tuoi sogni, le tue ambizioni e le tue emozioni. Voglio vederle emergere". Il giovane protagonista del Gf seguirà i consigli del suo compagno di viaggio? Per scoprirlo non ci resta che attendere il nuovo appuntamento di sabato 30 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

