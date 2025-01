Grande Fratello, Luca Calvani faceva proprio quello nel letto di Jessica Moralcchi: piovono accuse gravissime

News VIP

Nella casa del Grande Fratello, dopo gli ultimi scontri, piovono accuse molto gravi sul conto di Luca Calvani. Ecco cosa hanno detto sul concorrente e su ciò che è successo nel letto di Jessica Morlacchi.

L’uscita di scena di Jessica Morlacchi non ha risolto le tensioni nella casa del Grande Fratello, sopratutto tra Luca Calvani e Mariavittoria Minghetti. L’attore toscano non ha gradito il comportamento della gieffina ed è scoppiata una lite molto forte tra loro, a seguito della quale Mariavittoria e il fidanzato Tommaso Franchi hanno fatto rivelazioni shock su Calvani. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, Mariavittoria e Luca ai ferri corti

Dopo il tumulto degli ultimi giorni, il Grande Fratello ha deciso di proporre la Nomination d’ufficio per Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi ma quest’ultima ha deciso di non rispettare il volere della redazione e lasciare la casa più spiata d’Italia durante l’ultima puntata, andata in onda su Canale 5. La decisione di Jessica ha aperto un grande dibattito tra gli inquilini del reality show, condotto da Alfonso Signorini, soprattutto tra Luca Calvani e Mariavittoria Minghetti. L’attore toscano si è scagliato contro Jessica prendendo apertamente le parti di Helena e non ha gradito, invece, l’atteggiamento poco chiaro di Mariavittoria che prima ha difeso Morlacchi e poi ha chiarito con Helena subito dopo la puntata, tra abbracci e lacrime. Anche Amanda Lecciso, vedendo Minghetti spesso e volentieri assistere ad attacchi gratuiti nei confronti della modella brasiliana ma anche nei suoi confronti come quelli di Shaila Gatta che è certa ci sia un interesse per Lorenzo Spolverato, ci è rimasta molto male.

A bordo piscina è scoppiata una forte discussione tra Mariavittoria e Luca e la gieffina si è difesa, ammettendo di aver visto la situazione che si è creata tra Prestes e Morlacchi come una situazione nella quale entrambe avevano la loro dose di ragione e torto. Dopo questo litigata feroce, Mariavittoria si è sfogata con il fidanzato Tommaso Franchi ed è stato proprio il giovane idraulico toscano a muovere pesanti accuse a Calvani, rispolverando il segreto che l’attore si porta dietro da mesi e che, a quanto pare, è collegato proprio a Jessica. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Luca Calvani: cosa ha fatto nel letto di Jessica?

Questa edizione del Grande Fratello è senza dubbio l’edizione dei segreti e ne manca ancora uno all’appello. Sono settimane che Jessica Morlacchi fa intendere di non voler rivelare qualcosa di molto compromettente per Luca Calvani, sebbene molto delusa dall’allontanamento dell’attore in favore della sua nuova amicizia con Helena Prestes, e ora che lei è uscita ci hanno pensato Tommaso Franchi e Marivittoria Minghetti a tornare sull’argomento. Dopo la discussione a bordo piscina con Calvani, il giovane idraulico toscano ha sbottato: “Era meglio quando ti facevi le se**e nel letto di Jessica!”. A seguito di queste parole, anche Mariavittoria ha tirato nuovamente fuori l’argomento parlando con le Non è la Rai.

“Prima con me è stato molto pesante. Ed è meglio che sto zitta guarda […] E tutte le cose che lui ha fatto nel letto di… Vabbè fammi star zitta va che è meglio per tutti. Perché poi divento cattiva e dico tutto - riporta Biccy - Lui è stato un grandissimo maleducato. E soprattutto un uomo della sua età che si mette a gridare in quella modalità a una ragazza. Mi ha urlato addosso e poi è andato via”.

Insomma Mariavittoria ha decisamente il dente avvelenato nei confronti di Luca e ora ci chiediamo, Alfonso Signorini approfondirà l’argomento anche in puntata? Del resto tutti i segreti di questa edizione del Gf sono stati svelati in diretta con poco riguardo per i loro protagonisti, perché non farlo anche per Calvani? Siamo curiosi di scoprire la versione dei fatti dell’attore a riguardo.

