Grande Fratello, Luca Calvani e Stefania Orlando: "Lorenzo si è fatto condizionare da Shaila" (VIDEO)

I due concorrenti del Grande Fratello, Luca Calvani e Stefania Orlando, sono tornati a criticare il comportamento ambiguo assunto da Lorenzo Spolverato nella Casa.

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 16 gennaio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Luca Calvani e Stefania Orlando hanno commentato l'atteggiamento di alcuni concorrenti, riservando delle critiche anche verso Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Le critiche di Luca e Stefania

Luca Calvani e Stefania Orlando sono tornati a parlare di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Senza troppi giri di parole, la showgirl ha ammesso di non riuscire a comprendere l'atteggiamento ambiguo assunto dal concorrente milanese nei confronti di Helena Prestes. Non comprende perché se fino a qualche settimana diceva di essere felice per aver stretto nuovamente un rapporto con la modella brasiliana, dopo ha deciso di nominarla: "Si è fatto condizionare da Shaila".

A farle eco Luca, che ha provato a dare una spiegazione al comportamento di Lorenzo: "Lui ha fatto un errore dall'inizio, Helena si è innamorata sul serio...Si è fatto condizionare da Shaila o da quella che sarebbe stata la cosa più coerente per il suo personaggio". Entrambi hanno concordato sul fatto che sia Shaila che il suo amato fidanzato facciano di tutto pur di ricevere consensi da parte dei loro compagni d'avventura.

"Al di là di tutto, loro questa cosa la fanno dall'inizio e se li tocchi su quello è la fine" ha aggiunto Calvani "Se la aggiustano sempre...Loro vogliono andare d'accordo con tutti per rimanere nella Casa". Sebbene sia entrata nella Casa da poche settimane, anche la Orlando sembra avere le idee ben chiare sulla giovane coppia: "Io vado a sensazioni, ma prima osservo, devo essere certa di quello che faccio!".

Le anticipazioni della nuova puntata del Gf

La puntata di stasera del Grande Fratello si preannuncia ricca di colpi di scena, con momenti che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Dopo l'eliminazione dal gioco, Helena Prestes avrà l’opportunità di confrontarsi con alcuni suoi ormai ex compagni di avventura e chiarire una volta per tutte la sua posizione.

Tra i momenti più attesi della serata, spicca il confronto tra Lorenzo Spolverato e il giovane “guru della moda”, che entrerà nella Casa per un faccia a faccia che si preannuncia carico di rivelazioni. Grandi emozioni anche per Tommaso Franchi, che vivrà un momento dolcissimo e inaspettato. Il giovane idraulico potrà riabbracciare la sua mamma.

Infine, l'attenzione si concentrerà sul verdetto del pubblico. Al televoto ci sono Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato e Maxime. Solo uno di loro potrà aggiudicarsi l'ambito titolo di preferito, un ruolo che potrebbe influenzare drasticamente le dinamiche all’interno della Casa.

