Grande Fratello, Luca Calvani e Pamela Petrarolo a confronto: "Mi sono sentita tradita" (VIDEO)

News VIP

Delusa e amareggiata per la nomination ricevuta durante l'ultima diretta del Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha deciso di affrontare Luca Calvani e chiarire una volta per tutte la sua posizione.

La nomination ricevuta da Luca Calvani durante l'ultima puntata del Grande Fratello ha parecchio infastidito Pamela Petrarolo. Delusa e destabilizzata dal gesto dell'attore toscano, la showgirl ha deciso di affrontarlo per esternarle il suo punto di vista su quanto accaduto.

Pamela Petrarolo delusa da Luca Calvani

Non c'è pace per Luca Calvani al Grande Fratello. Dopo Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato, anche Pamela Petrarolo ha puntato il dito contro il toscano. Il motivo? La nomination ricevuta durante l'ultima diretta del reality show ha deluso l'ex componente del trio Le Non è la Rai che, durante un loro confronto, ha ammesso di non aver apprezzato l'atteggiamento assunto nei suoi confronti.

Visto il rapporto che avevano instaurato sin dall'inizio nella Casa del Gf, Pamela si aspettava da parte di Luca più sincerità e limpidezza. "Se una cosa non mi piace, io la dico" ha sbottato la showgirl rivelando di non aver compreso i motivi della sua nomination "Mi sono sentita tradita. Io so chi sono e la tua motivazione non mi basta, però l'accetto. Lo sai quanti Calvani ci vogliono per fregare Pamela? Arriverà anche il tuo momento".

Senza troppi giri di parole, il discusso concorrente toscano ha confessato di aver nominato Pamela per penalizzarla per alcune cose che lo hanno infastidito, sottolineando anche di non essersi pentito della scelta fatta in diretta.

Luca e Pamela a confronto su Amanda

Non avendo compreso il vero motivo del risentimento di Pamela Petrarolo verso Amanda Lecciso, Luca Calvani ha colto l'occasione per cercare di capire meglio la dinamica: "Mi spieghi che gioco stiamo facendo qui dentro? Perché ce l'hai così tanto con Amanda?". La concorrente ha subito replicato rivelando di non apprezzare la coinquilina in quanto vede in lei poca sincerità. Non solo. La Petrarolo è convinta che la leccese si sia avvicinata all'attore solo ed esclusivamente per convenienza:

Non ce l'ho con Amanda persona, ma lei te ne ha dette di ogni, anche a me. Io non credo ad Amanda che si avvicina a te per affinità...no! Ho chiuso un cerchio con lei. Amanda è sempre stata questa: è andata dove le conveniva. L'avvicinamento a te non è venuto perché eravate affini, forse è venuta dopo l'affinità...va bene.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.