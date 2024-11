Grande Fratello, Luca Calvani commenta l'uscita di Enzo Paolo Turchi: le accuse a Shaila Gatta e a Non è la Rai

News VIP

All'interno della Casa del GF, l'uscita di Enzo Paolo Turchi ha suscitato polemiche e critiche e tra i vari gieffini che hanno commentato l'avvenimento c'è stato Luca Calvani. Il concorrente ha una sua teoria sul perché il coreografo ha deciso di uscire e riguardano i comportamenti di Shaila Gatta e delle tre gieffine di Non è la Rai!

L'uscita di Enzo Paolo Turchi dal Grande Fratello era stata in qualche modo anticipata dalle parole del gieffino: il ballerino e coreografo, infatti, aveva espresso nuovamente di desiderare di allontanarsi dalla Casa e poche ore fa è arrivato il comunicato ufficiale della sua partenza dal reality show di Canale 5. L'addio momentaneo di Enzo Paolo ha però gettato nello sconforto i gieffini e molti di loro hanno iniziato a formulare ipotesi sulle motivazioni che avrebbero portato il ballerino a questa decisione. Tra i vari concorrenti che hanno espresso la loro c'è stato Luca Calvani. Il conduttore e gieffino ha dichiarato che in parte l'uscita di Enzo Paolo dipenderebbe dal comportamento di Shaila Gatta e anche sulle Non è la Rai non si è risparmiato.

GF, Luca Calvani si scaglia contro le Non è la Rai

A distanza di due mesi dall'inizio della loro avventura nel reality show del GF, tra i vari gieffini si sono oramai instaurati rapporti di simpatia e antipatia e la vera natura di ognuno degli inquilini sembra essere emersa, senza più finzioni o maschere. Tuttavia, per Luca Calvani ci sono ancora alcuni gieffini che non si sono mostrati per ciò che sono davvero e questa accusa è stata rivolta al duo delle Non è la Rai. Parlando con Javier Martinez, infatti, Calvani ha dato la sua personale opinione su Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi.

Secondo l'attore, alcuni comportamenti delle due showgirl non risulterebbero del tutto corretti e dietro l'apparente simpatia che dimostrano con tutti, senza fare molte distinzioni, nasconderebbe, in realtà, un comportamento falso e costruito. Perché, ha proseguito Calvani, il loro obiettivo sarebbe quello di risultare le "amicone" di tutti gli altri gieffini e non inimicarsi nessuno:

"Non dico che loro siano finte, però se l'accomodano un po', capito? Vogliono essere amcihe di tutti, vogliono saper tutto, vogliono rimanere dentro, quindi, è difficile che si schierino. Loro vogliono essere amiche di tutti, vogliono sapere tutto e vogliono rimanere dentro. Si fanno andare bene tutto, è difficile che si schierino. E quindi ti dicono: ‘beviamoci una tisana e parliamone. Ieri ti odiavamo ma adesso vogliamo sapere perché non dovremmo odiarti. Ce lo spieghi?'

Questo si rifletterebbe anche nella mancanza di presa di posizione all'interno delle questioni della Casa, come nel caso del ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Nonostante, infatti, Pamela Petrarolo avesse ammesso di essere molto delusa dal comportamento dell'ex velina, quando la ballerina è tornata nel reality la gieffina le è corsa incontro entusiasta e l'ha abbracciata con forza, senza accennare mai alla delusione provata per il suo atteggiamento con lei e Ilaria Galassi.

GF, Luca Calvani commenta l'uscita di Enzo Paolo Turchi e accusa Shaila Gatta

Gli equilibri all'interno del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono mutati ancora una volta con l'uscita di Enzo Paolo Turchi: nonostante da giorni il ballerino lamentasse nuovamente un certo disagio per la sua permanenza nel programma, solo nelle scorse ore ha deciso di uscire dalla trasmissione, gettando nello sconforto diversi concorrenti.

In attesa della puntata di questa sera, martedì 12 novembre, nella quale scopriremo se la decisione di Enzo Paolo sia definitiva, sul web ha fatto molto discutere una conversazione tra Javier e Luca Calvani. Dopo aver espresso la sua opinione sulle Non è la Rai, Calvani ha commentato anche l'uscita di Enzo Paolo, dichiarando che, a suo dire, tra le varie cause che avrebbero spinto il ballerino a voler uscire dal reality c'era anche la coppia degli Shailenzo, alias Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Secondo il coreografo, infatti, la coppia degli Shailenzo non era sincera e il vero obiettivo a cui aspirava era quello di accattivarsi le simpatie del pubblico al punto da diventare tra i concorrenti preferiti nella Casa. Calvani ha raccontato a Javier che secondo Enzo Paolo: "Shaila voleva fare le scarpe a lui e Lorenzo a me (Luca ndr)". L'attore ha annunciato che è molto dispiaciuto per l'uscita di Enzo Paolo, ma che comprende le motivazioni che hanno spinto il coreografo a uscire dal programma:

"Per lui sono contento, mi dispiace che sia uscito perché questa roba gli faceva schifo"

Scopri le ultime news su Grande Fratello