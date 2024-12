Grande Fratello, Luca Calvani affronta Jessica Morlacchi dopo la diretta e rivela: "Me l'ha detto lui di farlo"

News VIP

Aumentano le tensioni nella Casa del Grande Fratello con Luca Calvani che, dopo essersi confrontato duramente con Jessica Morlacchi, si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha tirato in ballo anche Alfonso Signorini.

Helena Prestes è stata la protagonista assoluta dell'ultima puntata del Grande Fratello. Tutti i concorrenti della Casa si sono schierati contro la modella brasiliana, criticandola e attaccandola pesantemente. Tutti, tranne Luca Calvani, che però dopo la diretta si è lasciato andare a una confessione davvero inaspettata.

La rivelazione di Luca Calvani

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero tosta per Helena Prestes, che è stata attaccata duramente da tutti i suoi compagni di gioco. L’unico a schierarsi pubblicamente dalla sua parte, già dal fatidico scontro con la ballerina Shaila Gatta, è stato Luca Calvani, che durante la diretta è intervenuto in sua difesa, scontrandosi anche con la sua amica Jessica Morlacchi:

Tutte insieme a mormorare in continuazione e questa da sola. Lei ha detto quelle cose a Shaila perché le ha rovesciato una montagna di cacca addosso prima. Lei (Jessica, ndr) è un continuo che va in giro facendo la gelosa con me [...] A me sembra il teatro dell’assurdo. Non mettiamoci qui a fare i seri e a fare quelli "lei è squilibrata", perché a me sembra tutta una gran bella commedia!

L'intervento di Luca, che ha difeso Helena, ha infastidito parecchio Jessica. Ancora provata e destabilizzata dal comportamento assunto dall'attore, l'ex cantante dei Gazosa ha cercato un confronto dopo la diretta del Gf. "Io tremavo come una foglia su quel divano, non ti sei mai avvicinato, non mi hai mai detto una parola, non sei mai venuto...Però a lei l’assistente sociale lo fai! Io sono un’amica tua" ha sbottato la cantante provocando la reazione immediata del concorrente "Tu stai dicendo cose che non hanno senso".

Ma il colpo di scena è arrivato alla fine del confronto quando Luca si è avvicinato a Jessica lasciandosi andare a una confessione davvero inaspettata circa la posizione assunta nei confronti di Helena. Dopo aver ribadito di non aver apprezzato le modalità del gruppo, l'attore ha affermato: "Me l’ha detto Alfonso (Signorini, ndr) di schierarmi!". Ma davvero sarà stato Alfonso Signorini a muovere le fila della questione? Oppure quella di Calvani è stata solo una strategia messa in atto per tranquillizzare la sua amica?

Il duro sfogo di Shaila dopo la diretta del Gf

Helena Prestes è finita nel mirino anche di Shaila Gatta. Sebbene l’ex Velina di Striscia la Notizia ha confermato in diretta al Grande Fratello di essere a conoscenza delle chat che Lorenzo Spolverato e la modella brasiliana si scambiavano prima del loro ingresso nella Casa, dopo la puntata ha letteralmente sbottato confessando:

Io la cosa del cellulare la sapevo e l’ho protetto […] Cosa si sono scritti? "Le nostre anime si sono incontrate. Abbiamo tante cose in comune. Sono felice che ci sei anche tu al Grande Fratello". Lui nel suo armadio ha dei vestiti di Helena e dei bigliettini scritti da lei. Doveva buttare tutto.

Shaila, quindi, ha ammesso di essere arrabbiata con Lorenzo perché non ha voluto prendere in mano la situazione, allontanando una volta per tutte Helena. La modella brasiliana seguirà i consigli delle due opinioniste del reality show di Canale 5 e prenderà finalmente le distanze dal discusso concorrente milanese? Staremo a vedere!

