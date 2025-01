Grande Fratello, Lorenzo Spolverato vuole abbandonare il gioco: arriva l'annuncio inaspettato nella Casa

News VIP

Lorenzo Spolverato spiazza tutti sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello: il concorrente milanese ha rivelato di essere stanco e di essere intenzionato ad abbandonare definitivamente il reality show.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani su Canale e sarà ricca di colpi di scena. Secondo i telespettatori, Helena Prestes verrà squalificata dal gioco, ma in queste ore c’è anche un altro discusso protagonista di questa edizione che si è detto pronto ad abbandonare la Casa più spiata d'Italia. Ecco di chi si tratta!

Lorenzo Spolverato lascia il Gf?

Nell'ultima settimana, nella Casa del Grande Fratello è successo di tutto: da pesanti accuse a liti furibonde fino a gravi e inaccettabili gesti. La produzione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, ha annullato il televoto in corso e anticipato che verranno presi dei seri provvedimenti nel corso della prossima puntata.

Come riportato da Biccy, a poche ore dalla nuova diretta, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a delle confessioni davvero inaspettate circa il suo futuro al Gf. Parlando con la sua amata Shaila Gatta, il discusso concorrente milanese le ha rivelato di essere realmente intenzionato a varcare la famosa porta rossa: "Basta, io te lo dico, se mercoledì non mi mandano fuori, vado fuori io. Perché voglio uscire? Perché sono pieno fino qui. E tu? E tu vieni con me".

Lorenzo abbandonerà davvero il gioco? Le dichiarazioni del modello non hanno convinto nessuno. "Ma quando mai questo se non lo buttano fuori rimane lì pure per il GF dell’anno prossimo" hanno scritto alcuni utenti sui social "Ha appena detto che mercoledì sera esce, questa è l’unica sua battuta che mi ha fatto ridere". E ancora: "Sarebbe un sogno, ma è la sua ennesima cavolata detta per avere attenzioni".

Il ritorno di Pamela Petrarolo

Per un concorrente che ha confessato di voler mollare il gioco, ce n'è un'altra pronta a rientrare nella Casa del Grande Fratello. Stiamo parlando di Pamela Petrarolo. La notizia è stata ufficializzata dagli autori con un comunicato destinato ai concorrenti, che si sono detti felici di riaverla con loro.

Per il reality show si tratta di una decisione senza precedenti, in quanto in passato chi ha dovuto lasciare la Casa per motivi personali, non ha più fatto rientro nel gioco. Il rientro di Pamela avviene, però, in un momento davvero delicato per il Gf visto quanto successo tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes.

Ma per Pamela, che farà il suo ritorno nella Casa mercoledì 8 gennaio 2025, le cose potrebbero essere ancora più intricate. Anche la sua compagna di gioco, Ilaria Galassi, sarebbe infatti coinvolta nei provvedimenti in seguito ad una lite proprio contro Helena in cui si è vociferato di uno scontro fisico. A riportarlo è stato TvBlog:

A seguito delle liti dei giorni scorsi nella Casa del Grande Fratello, sono in arrivo tre provvedimenti disciplinari che riguarderanno Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. La puntata di mercoledì 8 gennaio sarà interamente dedicata alla gestione di queste dinamiche. Ore decisive per le concorrenti coinvolte, con ogni ipotesi sul tavolo, incluse eliminazioni o televoti straordinari.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.