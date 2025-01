Grande Fratello, Lorenzo Spolverato tuona contro alcuni gieffini: "Falsi e ipocriti" (VIDEO)

News VIP

Al GF Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a uno sfogo contro alcuni dei concorrenti, definendoli falsi. Ecco cosa è successo!

Lorenzo Spolverato non sembra più tollerare il comportamento di molti degli altri inquilini del Grande Fratello, tanto che in una conversazione con Shaila Gatta si è lasciato andare a diverse osservazioni sul loro comportamento, definendo alcuni di loro falsi e ipocriti.

GF, Lorenzo tuona contro alcuni inquilini: "Falsi e senza personalità"

Dall'annuncio del ripescaggio nella puntata di lunedì 20 gennaio, Lorenzo Spolverato non trova pace: il modello milanese, infatti, non solo ha iniziato un vero e proprio sciopero in risposta alla decisione del GF di far rientrare 6 ex concorrenti (tra cui Iago Garcia, suo detrattore nel gioco), ma si è anche confrontato con Shaila esprimendo malcontento verso il comportamento di alcuni degli inquilini.

Durante la preparazione del pranzo, Lorenzo ha iniziato ad analizzare l'atteggiamento degli altri gieffini, tra cui Zeudi Di Palma, che ritiene abbia un comportamento molto ambiguo: a detta del modello, infatti, Zeudi alle spalle di Javier Martinez critica il suo modo di fare, ma si è poi schierata con lui senza battere ciglio. Un atteggiamento che, gli fa notare Shaila, condivide con Helena Prestes.

Lorenzo si lascia andare allora a una confessione molto dura contro alcuni degli inquilini, dichiarando: "Queste persone qua, da sole, non vanno da nessuna parte, non hanno personalità". Nella sua analisi, il modello ha incluso anche Amanda Lecciso, con cui in passato aveva stretto un rapporto di amicizia, ma che di recente l'avrebbe deluso.

GF, Lorenzo contro alcuni gieffini: le critiche del modello milanese

Lorenzo ha proseguito nel suo sfogo contro gli altri inquilini, attaccando Javier Martinez: tra il pallavolista argentino e il modello milanese non è mai corso buon sangue, anche a causa dell'interesse per Shaila, ma la loro rivalità si è poi spostata anche in altri campi, visto che per lungo tempo sono stati considerati entrambi i concorrenti più forti della Casa.

Tuttavia, secondo Lorenzo, Javier non è così forte come fa credere, né può essere considerato un vero leader e questo titolo gli è stato dato solo grazie agli scontri che hanno avuto loro due: "Almeno l'ho fatto crescere, spera gli sia servito. Lui può essere un leader per Stefania e quella gente lì tranquilla" ha poi concluso.

Il modello ha anche espresso una certa delusione per la decisione di far rientrare gli ex concorrenti, giudicando ingiusto e pericoloso il ripescaggio. A detta del modello, infatti, gli ex concorrenti hanno avuto la possibilità di contatti con il mondo esterno e questo implica che sono a conoscenza delle preferenze del pubblico e di come sono percepiti all'esterno. Inoltre, far rientrare concorrenti come Helena e Jessica è una scelta controproducente, perché erano finite al televoto per il loro comportamento scorretto: "Allora posso anche io infrangere le regole e al massimo mi mandano in tugurio?".

