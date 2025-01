Grande Fratello, Lorenzo Spolverato torna all'attacco contro Javier Martinez: ecco cosa è successo (VIDEO)

News VIP

Il modello Lorenzo Spolverato commenta l'atteggiamento di alcuni concorrenti dopo la diretta del Grande Fratello e non trattiene le critiche verso Javier Martinez: "Lui gioca facile".

Lorenzo Spolverato è tornato all'attacco contro Javier Martinez. Subito dopo la puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione di Helena Prestes, il modello milanese ha commentato le varie dinamiche della Casa e criticato l'atteggiamento assunto dal pallavolista argentino.

Le riflessioni di Bernardo, Lorenzo, Shaila e Alfonso

Tempo di confessioni e bilanci per Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Subito dopo la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che ha visto l'uscita di scena inaspettata di Helena Prestes, il concorrente milanese si è lasciato andare a delle nuove considerazioni con Bernardo Cherubini, Shaila Gatta e Alfonso D'Apice.

Ripensando alle varie dinamiche del gioco, i quattro concorrenti hanno deciso di vuotare il sacco e commentare il comportamento ambiguo assunto da alcuni inquilini nella Casa. Bernardo è convinto che nella Casa ci sia poca spontaneità e sincerità. Secondo il fratello di Jovanotti, molti concorrenti hanno deciso di ricoprire un ruolo ben preciso per ricevere consensi.

"Qui siamo personaggi” ha affermato il fratello di Jovanotti, invitando Lorenzo, Alfonso e Shaila a rimanere sempre sé stessi con la loro spontaneità: "Rimanete voi stessi perché siete vincenti".

Lorenzo critica Javier

Le parole di Bernardo Cherubini sulle dinamiche del Grande Fratello hanno fatto riflettere Lorenzo Spolverato, che è tornato a criticare Javier Martinez. Il concorrente milanese non riesce a comprendere perché il pallavolista argentino continui ad essere il preferito della Casa. Il modello è convinto che l'ex tentatore di Temptation Island venga sempre premiato solo perché, fin dall'inizio del suo percorso, ha deciso di non esporsi per piacere a tutti:

Stasera ha nominato me, come la settimana scorsa. E continua a nominarmi. Una persona che fa così è reale al 100%? Farebbe meglio a stare fuori da qui. Gli va bene tutto, si fa andare bene tutto. Lui sta facendo un percorso personale qua. Gioca facile, è una persona che sta nel comfort. Se io divento amico suo domani, chi nomina? [...] Ti assicuro che fuori da qui non è così, avrebbe il coraggio di dire le cose.

Volendo alleggerire la conversazione, Bernardo ha invitato Lorenzo a non essere sempre così critico nei confronti di Javier. "Secondo me, voi diventerete amici. Mi farebbe piacere" ha ammesso il concorrente provocando la reazione immediata del milanese, che ha spento ogni entusiasmo "A me non interessa". Lorenzo e Javier riusciranno mai a trovare un punto d'incontro per convivere seranamente?

Ricordiamo che questa settimana Lorenzo è al televoto insieme a Maxime, Bernardo e Amanda. L'appuntamento con il reality show è per giovedì 16 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.

