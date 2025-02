Grande Fratello Lorenzo Spolverato su Maria Vittoria Minghetti: "L'ho perdonata, ma non dimentico" (VIDEO)

News VIP

L'amicizia tra Lorenzo Spolverato e Maria Vittoria Minghetti al GF sembra essere terminata: il modello, infatti, pur avendo perdonato alcuni torti, non sembra intenzionato ad andare oltre e ricostruire un rapporto con la dottoressa.

GF, fine dell'amicizia tra Lorenzo e Maria Vittoria

Nel corso della cena di San Valentino, le coppie del GF hanno vissuto momenti di tensione, tutti riuniti per un romantico pasto in occasione della festa degli innamorati. Lo scontro si è acceso prima tra Maria Vittoria e Alfonso D'Apice, ma anche con Lorenzo Spolverato la dottoressa ha avuto screzi così forti che il modello ha affermato di "aver messo una croce su di lei" e di non voler avere più alcun tipo di rapporto con la gieffina. Alla base della lite tra il modello milanese e Maria Vittoria Minghetti ci sarebbe il nuovo riavvicinamento tra la dottoressa romana e Amanda Lecciso, altra concorrente con cui Spolverato ha diversi conti in sospeso.

Durante la diretta di lunedì 17 febbraio, su Canale 5, rispondendo alle domande di Alfonso Signorini, i due gieffini si sono confrontati: Maria Vittoria ha accusato Lorenzo Spolverato di non aver mai davvero tenuto alla loro amicizia, altrimenti avrebbe cercato un confronto con lei. "Per te l'amicizia non esiste" ha tuonato la gieffina, sostenuta da Iago Garcia e Amanda Lecciso, che hanno sottolineato come Spolverato tendi sempre ad allontanare tutti colori che non sono d'accordo con lui, sempre in funzione del gioco.

A distanza di qualche giorno, Maria Vittoria è riuscita a ritrovare una parvenza di pace con Shaila Gatta, in seguito a un confronto, e l'ex velina ha poi raccontato al compagno l'esito di questa chiacchierata, chiedendogli se avesse intenzione di chiarire con Maria Vittoria, dato che erano amici.

GF, Lorenzo Spolverato su Maria Vittoria Minghetti: "Perdono, ma non dimentico"

La risposta di Lorenzo Spolverato non si è fatta attendere: "Maria Vittoria non è più una mia amica, io perdono, ma non dimentico!". Il modello ha confermato di aver perdonato le parole della dottoressa nei suoi confronti, ma che questo non significa che intendeva far finta di nulla e ricostruire il loro rapporto. Shaila ha provato a farlo ragionare, ricordandogli che tra loro non c'è mai stato un vero confronto e che forse avrebbero bisogno di chiarirsi: "Non avete mai nemmeno parlato, lei mi ha detto che non si confronta perché con te c'è una modalità diversa di confronto, tu alzi di più la voce".

Spolverato si è mostrato infastidito dalle parole della compagna e ha ribadito che non ritiene più Maria Vittoria una sua amica e che non ha alcun interesse a recuperare un rapporto con lei. "Non siamo più amici, sarà amica tua, ma non mia. Non ho intenzione di dimenticare, l'ho perdonata, ma non dimentico nulla".

Mentre il modello se n'è andato con aria stizzita, Shaila ha commentato che non comprende il suo comportamento e incontrando Maria Vittoria in un'area comune della Casa l'ha abbracciata e riconfermato che tra loro è tornato il sereno.

