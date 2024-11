Grande Fratello, Lorenzo Spolverato su Luca Calvani: "Sta recitando, è palese, ha una strategia..."

News VIP

Al GF, aumentano le tensioni tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani: il modello milanese, infatti, è sempre più convinto che l'altro concorrente stia palesemente recitando.

All'interno della Casa del Grande Fratello non mancano discussioni di strategie e dinamiche: i vari gieffini, infatti, sembrano oramai schierati tra chi ritiene che Lorenzo Spolverato sia uno dei giocatori del reality di Canale 5 e, chi, come lo stesso Lorenzo ha ammesso, ritiene che lo stratega in realtà sia proprio Luca Calvani. Date le sue dichiarazioni durante l'ultima diretta in tv sulle capacità recitative della coppia Shailenzo e alcuni commenti sulla lealtà di Amanda Lecciso - che sarebbe invaghita di Spolverato - secondo una sua teoria, Luca si è esposto molto e ora Lorenzo Spolverato è convinto che sia lui l'attore nel programma condotto da Alfonso Signorini.

GF, Lorenzo Spolverato accusa Luca Calvani di strategia: "Lui è il vero attore qui dentro!"

Lorenzo ha chiesto un confronto ad Amanda Lecciso e Maria Vittoria Minghetti sulle ultime dichiarazioni di Luca Calvani in merito all'ipotetica infatuazione che la showgirl avrebbe per il modello milanese. Quest'ultimo ha chiesto senza preamboli a Maria Vittoria se fosse vero l'interesse di Amanda nei suoi confronti e alla sua risposta negativa ha commentato: "E, quindi, da vassalla a corteggiatrice?".

La dottoressa romana ha spiegato le circostanze nelle quali Luca ha dichiarato che secondo lui Lecciso nutriva un interesse per Lorenzo e i gieffini hanno commentato che dal rientro di Lorenzo e Shaila dalla Spagna, Luca ha cambiato atteggiamento nei loro confronti.

Maria Vittoria ha di nuovo preso le difese di Luca, ricordando dei numerosi scontri che ci sono stati tra lui e il modello, mentre Lorenzo continua a ribattere che si tratti di una strategia orchestrata dall'attore: "Questa è una strategia perché lui vuole trovare altri spunti per argomentare contro...". Il modello è convinto che l'aver scelto Amanda invece di Yulia, ad esempio, è pura strategia. Maria Vittoria continua a sostenere che non sia una strategia, ma Spolverato è sempre più convinto della sua idea: il vero attore nella Casa è proprio Calvani.

GF, Lorenzo Spolverato contro Luca Calvani: le accuse del modello

Dalla parte di Lorenzo sembra schierarsi anche Amanda Lecciso, che è convinta che Luca abbia confidato proprio a Maria Vittoria di un eventuale interesse di Amanda per Spolverato proprio perché sapeva che avrebbe creato una dinamica. "In puntata lo hanno accusato di avere un interesse per Lorenzo e lui subito dopo...Ha messo la pulce nell'orecchio su di me" ha commentato la gieffina.

Lorenzo ha appoggiato questa teoria, perché "stiamo creando scoop così" e continua a ritenere che stia recitando e abbia messo in piedi questo teatrino.

Amanda perde la pazienza quando Maria Vittoria difende ancora Luca e dichiara infastidita che è una dinamica quella che Calvani ha voluto creare e che se avesse avuto intenzioni pure e sincere avrebbe potuto chiedere direttamente a lei se provava interesse per Spolverato: "Perché non è venuto da me? Perché dirlo a te? Per giocare, per creare dinamiche"

Scopri le ultime news su Grande Fratello