Grande Fratello, Lorenzo Spolverato stronca Tommaso Franchi: "Non è un bel concorrente" (VIDEO)

News VIP

Tommaso Franchi finisce nel mirino di Lorenzo Spolverato. Il concorrente milanese rivela tutti i suoi dubbi e le sue perplessità sul giovane idraulico e chiede consiglio a Helena Prestes.

Tensione nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi. Il rapporto tra i due giovani concorrenti del reality show si è deteriorato di giorno in giorno, soprattutto dopo che il milanese ha ammesso che avrebbe voluto nominare l'idraulico durante l'ultima diretta, mostrando quanta distanza c'è fra loro.

Lorenzo contro Tommaso al Gf

Stasera, lunedì 30 settembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e attesissima puntata del Grande Fratello. Intanto, Lorenzo Spolverato è tornato a parlare di Tommaso Franchi non nascondendo i suoi dubbi e le sue perplessità circa il comportamento assunto dal giovane concorrente nella Casa.

Parlando con Mariavittoria Minghetti, Lorenzo ha ammesso di star studiando Tommaso e i suoi comportamenti. "Qualcosa non mi torna" ha confessato il concorrente milanese, che ha poi raggiunto Helena Prestes per continuare il suo discorso sul giovane gieffino. Se la modella, attualmente al televoto, ha elogiato Tommaso sottolineando la sua bontà ed educazione, Lorenzo ci è andato giù pesante:

Secondo me Tommaso non è un bel concorrente. Non l'hai conosciuto benissimo. Quello che ho visto mi è bastato per capire che è una persona molto immatura e qui dentro non c'entra niente. Io guardo molto anche i rapporti che lui ha con le altre persone, è un ragazzo semplice però un pò irrispettoso. Io ho visto più cose che ha fatto con Mariavittoria. Io so che lui mi vuole bene e mi stima, ma io devo giocare. Non mi piace il suo comportamento. Io ho detto a Mariavittoria che si deve svegliare!

Lorenzo pronto a nominare Tommaso

Lorenzo Spolverato è sbottato al Grande Fratello e rivelato il suo reale pensiero su Tommaso Franchi. Al milanese non è per niente andato giù il comportamento assunto dal suo compagno di gioco nei confronti di Mariavittoria Minghetti. Motivo per cui ha rivelato di volerlo nominare nella prossima puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5. Cosa ne penserà l'idraulico? Ricordiamo che questa settimana, i concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono Helena Prestes, Shaila Gatta, Iago Garcia e Amanda Lecciso. Chi uscirà?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.