Grande Fratello, Lorenzo Spolverato spiazza sulla storia con Shaila Gatta: "Sono limitato" (VIDEO)

News VIP

Lorenzo Spolverato, in compagnia dei suoi compagni di avventura, si è lasciato andare a delle riflessioni in merito alla sua storia d'amore con Shaila Gatta che hanno sorpreso e deluso i telespettatori.

Domani, lunedì 16 dicembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a un lungo e inaspettato sfogo sulla sua relazione con Shaila Gatta che non è per niente piaciuto ai fan della coppia e del reality show.

Le confessioni inaspettate di Lorenzo su Shaila

A distanza di alcune ore dalla nuova e attesissima puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani lunedì 16 dicembre 2024 su Canale 5, Lorenzo Spolverato è finito al centro delle polemiche. Il motivo? Il concorrente milanese si è lasciato andare a delle riflessioni in merito alla sua storia d'amore con Shaila Gatta che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori.

Parlando con i suoi amici Stefano Tediosi e Giglio, Lorenzo ha confessato che sarebbe pronto a esporre senza problemi il rapporto con Shaila nel mondo reale, ma di sentirsi limitato nella Casa del Gf e di aver perso quella parte di sé leggera e spensierata che lo caratterizzava:

Se dovessi uscire in questo momento con lei, io non la lascerei mai. La voglia c'è. Sento, però, che sto perdendo una parte di me. Forse la più bella per me, la più divertente, la più leggera. Ti faccio un esempio tra adesso e prima. All'inizio ci svegliavamo, saltavamo sui letti, schiacciavamo Amanda, Mariavittoria, cantavamo...Non c'era una mattina triste, la mattina iniziava a bomba e finiva a bomba. E poi i flirt, ti guardavi da lontano con Helena, poi con Shaila, tutto molto divertente. Adesso è tutto cambiato. Ora vado a dormire a letto con lei e ogni giorno mi sveglio con lei, bello, ma sono limitato.

Le parole di Lorenzo hanno provocato la reazione immediata di Giglio: "Devi risolvere quelle cose che hai in testa perché, ti ripeto, in una relazione sana nessuno va a perdere una parte di sé stesso. In una relazione sana le parti di te stesso aumentano, non diminuiscono. Il tuo essere divertente, estroverso, esagerato, in una relazione non si va a perdere, anzi lo condividi con lei". "Fa parte di una crescita, non potrai essere così estroverso per sempre" ha aggiunto anche l'ex tentatore di Temptation Island.

Aria di crisi tra Lorenzo e Shaila?

Il comportamento e le inaspettate parole di Lorenzo Spolverato sulla sua relazione con Shaila Gatta hanno allarmato i fan della giovane coppia. Molti, infatti, parlano di una vera e propria crisi tra i due pronta a esplodere nelle prossime ore. Le tensioni nella relazione sono state accentuate dalle parole della madre della ballerina, la signora Luisa, che lunedì sera è entrata nella Casa del Grande Fratello accusando il modello di essere un giocatore strategico.

Alla luce di tutto ciò, cosa deciderà di fare Lorenzo? Riuscirà a viversi la storia con Shaila con spensieratezza o deciderà di continuare il suo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini da solo? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda domani in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.