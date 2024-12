Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si sbilancia sul rapporto con Helena Prestes dopo la rottura con Shaila Gatta

News VIP

Tra dubbi, vecchi rancori e nuove consapevolezze, Lorenzo Spolverato torna a riflettere sul suo rapporto con Helena Prestes e Shaila Gatta non convincendo però Eva Grimaldi, che l'ha accusato di recitare un copione.

Tra dubbi e nuove consapevolezze, Lorenzo Spolverato è tornato a parlare del suo discusso rapporto con Helena Prestes e Shaila Gatta. Il comportamento assunto dal modello milanese, però, ha parecchio infastidito Eva Grimaldi, che l'ha accusato di recitare un copione nella Casa del Grande Fratello.

Lorenzo Spolverato non si fida di Helena Prestes

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5. Intanto, Lorenzo Spolverato ha raccontato ai nuovi concorrenti Emanuele e Maxime tutta l'evoluzione del suo rapporto con Helena Prestes e Shaila Gatta. Ripensando ai primi giorni trascorsi nella Casa con la modella brasiliana, il modello milanese ha confessato:

Io a questa ragazza voglio tanto bene. Ho iniziato a capire, quando sono lucido, da dove arriva tutta questa sensibilità, questo non riuscire a gestire le emozioni. Io non mi fido comunque di lei, secondo me ha avuto dei comportamenti incoerenti. Le provocazioni ci sono state, sono stato ferito e un po' ha messo zizzania nella coppia.

Nonostante questo, Lorenzo ha rivelato di non attribuire a Helena la fine della sua storia d'amore con Shaila: "Quella che mi ha dato pressione, in realtà, è stata Shaila". Ricordando i giorni in Tugurio con Helena, il concorrente milanese ha raccontato che non c'è stato un vero punto di incontro perché la modella brasiliana non è riuscita ad ammettere certe cose, come la gelosia:

Ad oggi, rifidarmi di lei è difficile, è un percorso. Però tutto quello che era gioco, amicizia…se lei non ha più sentimento nei miei confronti, che è evidente che non ce l'ha più, perché non prenderla quella cosa lì? Con lei, come persona, come amica, io mi trovo. Devo smettere di dire ‘non perdono', perché vivo male anche io.

Le accuse di Eva Grimaldi

Le confessioni di Lorenzo Spolverato sul suo rapporto nato nella Casa del Grande Fratello con Helena Prestes e Shaila Gatta, non ha per niente convinto Eva Grimaldi. Dopo aver ascoltato il racconto del discusso concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'attrice non è riuscita a trattenersi e, senza mezzi termini, lo ha accusato di aver messo in atto una vera e propria strategia:

Il problema iniziale è che è un copione, scritto male. Sono entrata convinta che fosse un copione scritto a quattro mani. Sono arrivata qui. Ti ho guardato negli occhi. Ho guardato negli occhi Shaila e ho pensato: 'No, Shaila non l'ha scritto. L'ha scritto solamente lui'. Lui è entrato in quel personaggio stupendo, meraviglioso, che finite le luci, finito il set, veramente si è innamorato di Shaila. Ma ci sta pure, perché comunque sei in un reality.

Non contenta, Eva ha continuato sottolineando come Lorenzo, mentre raccontava tutta la storia ai nuovi protagonisti della Casa, buttava spesso l'occhio verso le telecamere. "C'è solamente un difetto: che ti voglio già bene" ha affermato l'attrice spiazzando il milanese, che ci ha subito tenuto a difendersi dalle dure accuse. Ricordiamo che proprio Spolverato è al televoto insieme a Helena, Bernardo, Emanuele, Javier e Zeudi. Chi sarà costretto/a a lasciare definitivamente il gioco? L'appuntamento è per stasera, lunedì 23 dicembre 2024, alle 21.40 su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.