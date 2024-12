Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si lascia andare con Eva Grimaldi: "Sono stanco" (VIDEO)

News VIP

Eva Grimaldi ha deciso di dispensare alcuni consigli a Lorenzo Spolverato invitandolo a riflettere molto sulla sua attuale situazione nata nella Casa del Grande Fratello con la ballerina Shaila Gatta.

La turbolenta relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continua a essere uno degli argomenti più discussi sia dentro che fuori la Casa. A dire la sua ci ha pensato Eva Grimaldi, che ha deciso di dispensare alcuni consigli al concorrente milanese invitandolo a riflettere sulla sua attuale situazione sentimentale.

Eva Grimaldi affronta Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono davvero ai ferri corti. Nonostante l'ospitata del signor Armando, che ha cercato di far ragionare il figlio circa i suoi comportamenti nei confronti della ballerina, i due concorrenti sembrano non riuscire proprio a trovare un punto d'incontro per viversi questa esperienza nella Casa del Grande Fratello con spensieratezza. A cercare di far luce sulla situazione è arrivata la new entry Eva Grimaldi.

La nuova concorrente del Gf ha raggiunto Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Lorenzo in camera da letto per scambiare due chiacchiere e non ha perso l'occasione per indagare sullo stato d'animo del modello milanese. Essendo a conoscenza dei numerosi alti e bassi e dei vari momenti di sconforto vissuti durante gli ultimi giorni a causa della sua situazione con Shaila, l'attrice ha deciso di dargli qualche prezioso consiglio.

"Dovete fare la vostra esperienza da soli. Sembra tutto scritto, male. È troppo! Te e Shaila siete uguali, diventa malsano, non è costruttivo. Vivetevi il Grande Fratello come un modo per raccontarsi. Hai paura di camminare da solo?" ha domandato la Grimaldi provocando la reazione immediata di Spolverato che ha ammesso di non essere pronto per una storia "No paura no. Sono stanco, secondo me non sono pronto per una relazione".

Eva e Javier a confronto su Helena

Non solo Lorenzo Spolverato. Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello, infatti, Eva Grimaldi ha deciso prima di mettere in guardia Shaila Gatta e poi di confrontarsi con Javier Martinez per la sua delicata situazione con Helena Prestes. Interpellato dall'attrice, il pallavolista argentino ha ammesso che la modella brasiliana non è mai stata davvero un'ipotetica fidanzata. Le ha sempre voluto bene, prendendo a cuore tante discussioni in cui ha sentito l'esigenza di prendere le parti della ragazza, ma non è una persona con cui lui potrebbe iniziare una storia d'amore.

Eva ha provato a giustificare il comportamento di Helena, ma Javier l'ha subito bloccata rivelandole di essere stanco e di non tollerare la gelosia immotivata della modella brasiliana. Una gelosia scatenata dal suo avvicinamento alla gieffina Chiara Cainelli: "Se non stai vicino a lei come vuole lei, è guerra".

Come finirà la storia? I due concorrenti riusciranno a ritrovarsi? Ricordiamo che sia la Prestes che Martinez questa settimana sono al televoto insieme a Bernardo, Emanuele, Zeudi e Lorenzo. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show che andrà in onda lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.