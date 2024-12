Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sbotta e rivela il vero motivo per cui ha lasciato Shaila Gatta

News VIP

Lorenzo Spolverato continua a stare al centro del gossip per la sua scelta di chiudere la storia d'amore con Shaila Gatta: interpellato da Eva Grimaldi nella Casa del Grande Fratello, il concorrente ha deciso di vuotare il sacco e svelare la verità!

Dopo innumerevoli alti e bassi, Lorenzo Spolverato ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con Shaila Gatta. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio il modello milanese che, confrontandosi con Eva Grimaldi, ha svelato il reale motivo che l'ha spinto a prendere le distanze dall'ex velina di Striscia la Notizia.

La verità di Lorenzo Spolverato

Tempo di rivelazioni importanti per Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. A pochi giorni dalla nuova puntata del popolare reality show, che andrà in onda lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5, il concorrente milanese ha vuotato il sacco e svelato il vero motivo per cui ha deciso di lasciare Shaila Gatta.

Parlando con la new entry Eva Grimaldi, Lorenzo ha spiegato di essere innamorato di Shaila, ma di non sentirsi pronto. Il discusso concorrente milanese, che lunedì rischia l'eliminazione dal gioco, ha anche aggiunto che a lui piace flirtare, che è uno spirito libero e che pochi mesi prima di entrare nella Casa più spiata d'Italia aveva chiuso un’altra relazione:

Io mi sono innamorato di lei dal secondo giorno, ma siamo troppo uguali. Volevo provare, volevo capire, volevo vedere se fossi pronto, ma…Io mi sono lasciato ad aprile con un’altra ragazza, stavamo insieme da tre anni. Se l’ho lasciata per le stesse ragioni? Motivazioni diverse, ma sicuramente era inclusa anche la mia gelosia. Ad oggi non sono pronto a questo, sono uno spirito libero. Mi piace andare…mi piace anche piacere, a me piace tanto flirtare. Sono consapevole di questo. A me questa cosa fa stare bene. Un po’ come la cosa che ho da animatore. Questo è il mio personaggio, il mio essere così, mi appaga molto. Mi sono reso conto che non ero pronto e quindi la cosa non poteva andare.

Il pensiero di Eva Grimaldi su Lorenzo e Shaila

Fin dal suo ingresso al Grande Fratello, Eva Grimaldi ha manifestato delle perplessità sul rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che considera plateale e finto. Critiche che hanno fatto storcere il naso al modello, che ha voluto chiarire la questione direttamente con l'attrice. Senza rimangiarsi quanto detto in precedenza, la donna gli ha spiegato che vivere la Casa le ha fatto cambiare leggermente idea e che adesso pensa che l'artefice di tutto sia solo lui.

"L'amore vero è silenzioso, il vostro è troppo spettacolare" ha dichiarato Eva, suggerendo a Lorenzo e alla sua amata di puntare sulle loro qualità individuali e di volare da soli. "Ti devi spogliare di tutto" ha continuato la concorrente, nella speranza che il milanese possa placare la sua esplosività "L'amore è la cosa più semplice in assoluto e arriva quando meno te lo aspetti".

Spolverato ripenserà alla sua scelta prima che sia troppo tardi? Ricordiamo che il modello è tra i concorrenti al televoto e rischia di dover abbandonare definitivamente il reality show di Alfonso Signorini. L'appuntamento è per il prossimo lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

