Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a difendere Shaila Gatta: la frecciatina a Javier Martinez!

News VIP

Mentre sono ancora nel Grande Fratello spagnolo, Lorenzo Spolverato commenta con Shaila Gatta la possibile reazione di Javier Martinez e si mostra pronto a difendere il suo nuovo flirt.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si trovano nella casa del Gran Hermano, cugino spagnolo del Grande Fratello per un gemellaggio mai visto prima. Qui, tra i due, è scoppiata la passione che ha portato anche ad un rapporto intimo completo ma ora l’ex Velina di Striscia la Notizia teme che Javier Martinez possa vendicarsi, mettendola in cattiva luce. Spolverato, tuttavia, è pronto a difenderla e lancia una bella frecciatina velenosa al sensuale pallavolista. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello, in Spagna la situazione si fa piccante

Per la prima volta nella storia del Grande Fratello, due concorrenti di questa edizione hanno lasciato la casa per volare in Spagna, entrando nella casa del programma cugino Gran Hermano, e facendo posto ad una concorrente spagnola. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, dopo un confronto in cui avevano chiuso ad ogni possibilità di un flirt sebbene l’ex Velina di Striscia la Notizia avesse anche confermato di non sentirsi così presa da Javier Martinez al punto da aspettarlo fuori il programma, hanno lasciato il posto a Maica Benedicto. Mentre la bella iberica se l’è data a gambe nella notte, chiedendo di tornare nel suo format di appartenenza, Shaila e Lorenzo hanno abbattuto ogni barriera per amoreggiare in Spagna, finendo anche a letto insieme e consumando un rapporto completo.

Tutto è visto anche dai concorrenti in Italia, soprattutto osservato con estrema attenzione da Javier Martinez che è a dir poco furioso per essere stato preso in giro da Shaila senza nessun rispetto per i suoi sentimenti. Il bel pallavolista si è mostrato sin da subito molto preso della ballerina, accettando anche il confronto con Lorenzo, ma ora sperava lei si fosse decisa. Peccato che a Shaila sembra piacciano più le telecamere degli uomini e così per Javier non c’è stato nulla da fare. Amareggiato, il gieffino si è lasciato andare ad una serie di rivelazioni su quello che è successo tra loro sotto le coperte, ma questo Gatta lo ignora e anzi, proprio nelle ultime ore, se ne preoccupa non volendo passare per una donna che ha tenuto il piede in due staffe.

Grande Fratello, Lorenzo lancia una frecciatina a Javier

Dopo aver amoreggiato con Lorenzo Spolverato, con il quale c’è stato anche un incontro infuocato sotto le coperte, Shaila Gatta inizia a preoccuparsi del suo ritorno al Grande Fratello. E la sua preoccupazione, neppure a dirlo, non è nei confronti di Javier Martinez e del fatto che gli dovrà delle spiegazioni dato che l’ha ferito, ma della figura che farà a livello televisivo. Insomma è chiaro che Shaila abbia un solo obiettivo ma sembra che Spolverato non sia da meno, lanciando una bella frecciatina al pallavolista.

“Le cose sotto le coperte se le spoilera al pubblico senza prima averne parlato con te non passa bene - riporta Biccy - Così vuole vittimismo”.

Insomma, Lorenzo sembra pronto a lottare per Shaila: del resto chi altro potrebbe mai dargli una luce così ottima davanti alle telecamere ancora per lunghi mesi, con una love story senza capo né coda? Peccato che entrambi ignorino il fatto che Javier ha già parlato e rivelato proprio tutto, ma non solo i dettagli intimi che lasciano il tempo che trovano: il gieffino ha confidato di essersi sentito impossibilitato a parlare di quello che accadeva con Shaila perché lei gli avrebbe chiesto di tacere su tutto, non volendo rovinare la possibilità del triangolo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .