Grande Fratello, Lorenzo Spolverato nella bufera per la frase su Helena Prestes: cosa ha detto

Nella notte scoppia una discussione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i due poi cercano un chiarimento ma il gieffino dice parole forti su Helena Prestes.

Momenti di grande tensione nella casa del Grande Fratello quando, nella notte, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono scontrati duramente a causa di una frase riportata alla ballerina da Helena Prestes, chele avrebbe fatto sorgere dubbi sul rapporto con il gieffino. Ore dopo, durante il chiarimento, Lorenzo ha un’uscita piuttosto infelice nei confronti della modella brasiliana.

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo ai ferri corti

Sembrava che tutto fosse sistemato tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo alcune piccole incomprensioni nate dall’avvicinamento del gieffino a Helena Prestes. Ma nella casa del Grande Fratello, si sa, è un attimo passare da tisane sorseggiate in serenità e abbracci riparatori a discussioni feroci. E decisamente feroce è stato lo scontro che si è consumato nella notte tra Shaila e Lorenzo, scatenato dal fatto che la ballerina ha ascoltato le parole di Helena e ha pensato che Spolverato stesse giocando con entrambe. Secondo la modella brasiliana, infatti, il gieffino le avrebbe detto che non sopporterebbe di vederla vicino ad un altro uomo, una frase forte che ha fatto riflettere Shaila la quale è andata in cerca di spiegazioni, decisamente non riuscendo a mantenere la calma.

Quando Spolverato ha negato tutto, asserendo che Helena avesse completamente inventato quelle frasi, Gatta non ci ha visto più ed è esplosa mentre lui ha attaccato anche Prestes senza riservarle nessun trattamento di favore. Poche ore dopo il caos generale, che ha attirato l’attenzione di tutti i concorrenti della casa del GF, Shaila e Lorenzo si sono ritrovati a parlare - non prima che il gieffino cercasse la giusta angolazione a favore di telecamera ovviamente - e la ballerina gli ha rimproverato anche l’atteggiamento troppo forte nei confronti di Helena. Lorenzo, tuttavia, non ha dato peso alla questione e, al contrario, è tornato ad attaccare la modella facendo storcere il naso al pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato esagera contro Helena Prestes

Certo che Helena Prestes abbia inventato di sana pianta una frase perfetta per far infuriare Shaila Gatta e portala lontana da lui, Lorenzo Spolverato ha discusso ferocemente anche con la modella brasiliana. Ma l’ex Velina di Striscia la Notizia non ne è stata felice come si poteva pensare, anzi: Shaila ha rimproverato duramente Lorenzo durante il faccia a faccia dopo la loro lite, ammettendo di averlo trovato esagerato nei confronti di una donna. Lui, a questo punto, ha replicato:

“Sì lo so. Ma se lo meritava, se lo merita. Ha detto cose false. Lei in quel momento ha portato delle frasi non vere. Se ho davanti una persona che non rispetta i miei valori… E poi tu prima mi hai aggredito. Hai urlato contro di me. Mi hai aggredito e io ho capito che l’hai fatto perché non ti ho ascoltata. Però l’hai fatto!”.

Insomma, secondo Spolverato, Helena meritava il suo atteggiamento aggressivo, un concetto agghiacciante detto da un giovane uomo che dovrebbe essere educato al dialogo con una donna. Lorenzo è in bilico, il pubblico del Grande Fratello ormai non gli crede più, e sembra che la sua preoccupazione più grande come sempre siano le Nomination, che novità.

