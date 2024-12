Grande Fratello, Lorenzo Spolverato molla Shaila Gatta: "Finisce qui tra noi" (VIDEO)

News VIP

Dopo aver assistito a una esibizione di Shaila Gatta e Alfonso D'Apice, Lorenzo Spolverato non nasconde il suo fastidio e decide di mettere un punto alla relazione nata nella Casa del Grande Fratello con la ballerina.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5. Intanto, nella Casa, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono resi protagonisti di una nuova accesa discussione, alla fine della quale il modello ha deciso di mettere un punto alla loro relazione.

Lorenzo chiude con Shaila: duro scontro al Gf

La storia nata nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è davvero arrivata al capolinea? Nelle ultime ore, i due concorrenti si sono duramente scontrati a causa di un balletto sensuale fatto dall'ex velina di Striscia la Notizia e Alfonso D'Apice. La scena non è passata inosservata al modello milanese, che non è riuscito a nascondere il suo fastidio e la sua gelosia.

Turbato dall'accaduto, Lorenzo ha poi deciso di confrontarsi con Shaila per ricevere delle spiegazioni. Senza troppi giri di parole, il concorrente ha accusato la sua fidanzata di non rispettarlo e l'ha invitata ad essere più sincera nei suoi confronti. Un comportamento che ha letteralmente spiazzato la ballerina, che ha cercato di difendersi dalle accuse sottolineato di non aver fatto nulla di male. Le parole di lei, però, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione:

Ascolta io non passo per geloso o matto. Perché l’hai fatto? Mi fai vedere quella scena quando esco dal confessionale. Shaila guarda che io sto bene, non sono pazzo. Non ho difficoltà a capire quello che è successo. Mi hai spiattellato in faccia un ballo, in quel momento. Se tu sei fatta così a me non piaci. Te non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffanc**o che non mi capisci. Te ne puoi anche andare. Tu mi rendi pesante. Io quando sono entrato ero felice e lo voglio recuperare. Ora in casa possiamo anche non considerarci. È stato bello, finisce qui e non necessito di altro.

Esausta della gelosia immotivata di Lorenzo, che ha deciso di mettere un punto alla loro relazione, Shaila è scoppiata a ridere affermando: "Risolviti i tuoi problemi perché ne hai tanti. Per me tu stai esagerando! Sempre la solita rottura. Io ballavo per gioco con Bernardo e poi con Alfonso. Io sono questa e se non ti piace ciao. Ma sei ridicolo!". Spolverato tornerà sui suoi passi o è davvero arrivata la fine per i due concorrenti del Gf?

Lo sfogo di Shaila su Lorenzo

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di un duro confronto nella Casa del Grande Fratello in cui sono volate accuse e offese. Confronto che ha destabilizzato e ferito la giovane concorrente, che ha poi deciso di confidarsi con alcuni suoi compagni d'avventura. "Basterebbe accettare il mio modo di essere. Io non l'ho fatto per dispetto" ha affermato lei commentando il comportamento fuori luogo del suo amato modello milanese.

Se per Stefano Tediosi, però, Lorenzo ha reagito così solo perché pensava che Shaila stesse ballando con Alfonso per infastidirlo dopo averlo visto insieme a Zeudi, per Ilaria Galassi ha avuto una reazione esagerata. "Lorenzo è proprio infantile" ha affermato la showgirl delusa dal comportamento del milanese, che avrebbe dovuto cercare di comprendere e di assecondare la sua fidanzata.

