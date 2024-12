Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Io sono qui per vincere! Alcuni non sono consapevoli, io sì"

News VIP

Il concorrente Lorenzo Spolverato riflette, assieme alle nuove compagne d'avventura Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, sullo stato attuale del suo rapporto con Javier Martinez al Grande Fratello.

Lorenzo Spolverato è, senza ombra di dubbio, uno dei protagonisti indiscussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. Il suo è stato un percorso intenso, caratterizzato sia dalla relazione con Shaila Gatta, che dal rapporto burrascoso con Helena Prestes e rivalità con Javier Martinez, proprio come ha rivelato lui stesso alle nuove concorrenti Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli.

La strategia di Lorenzo e il rapporto con Javier

Tempo di confessioni per Lorenzo Spolverato, che ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa del Grande Fratello e chiarito il suo rapporto con Javier Martinez. Parlando con le nuove concorrenti Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, il discusso concorrente milanese ha ricordato le prime settimane e il quadrilatero d'amore, formato da lui, Shaila Gatta, Helena Prestes e il pallavolista argentino.

"È leale, ma sportivo. Maturo, riflessivo" ha dichiarato Lorenzo analizzando Javier. Secondo il fidanzato di Shaila, l'ex tentatore di Temptation Island è molto abile e la sua sportività sta nel selezionare le parole da dire, la verità da sciorinare, seguendo però sempre le opinioni della Casa "Invece, io preferisco che la verità esca tutta. Dimenticano che qui vince uno solo. Alcuni non sono consapevoli, io sì. Sono qui per vincere".

Dopo aver rivelato il suo obiettivo, ovvero quello di vincere il Grande Fratello, Lorenzo ha parlato del confronto avuto con Javier. A tal proposito, Chiara e Zeudi sono intervenute per dire la loro e sottolineare l'intelligenza di entrambi i ragazzi. "In un confronto vince chi ha più intelligenza emotiva e lui ne ha tanta. Tu ti fai prendere dall'emotività, è diverso" ha affermato Chiara seguita dall'ex Miss Italia "Siete due ragazzi molto intelligenti, siete più simili di quanto pensi. Tu, però, sei più ragazzo, lui è più uomo, è qui che vince". Secondo le nuove concorrenti del reality show di Canale 5, il modello milanese e il pallavolista argentino sono molto simili, forse uno più spontaneo, l'altro più controllato.

Shaila e Lorenzo di nuovo insieme

Nella Casa del Grande Fratello sembra essere tornato il sereno tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, almeno per il momento. I due discussi concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, sono stati protagonisti di un'accesa lite causata dalla gelosia eccessiva di lui, che aveva deciso di interrompere la relazione.

Dopo giorni di tensione, Shaila e Lorenzo hanno deciso di confrontarsi con sincerità. Entrambi hanno ammesso le loro difficoltà reciproche e si sono ripromessi di essere più onesti e comprensivi l'un l'altro. Il modello milanese ha dichiarato che ritiene che l'ex velina sia la persona giusta per lui e che per questo non le chiederà mai di cambiare il suo carattere, ma che al tempo stesso, spera che possa mostrargli maggior tatto in alcune situazioni. L'appuntamento con il Gf è per domani, lunedì 9 dicembre 2024, in prima serata su Canale 5.

