Grande Fratello, Lorenzo Spolverato infastidito dall'entusiasmo di Shaila Gatta per l'aereo Shavier (VIDEO)

Dopo il passaggio dell'aereo da parte degli Shavier, Lorenzo Spolverato ha avuto da ridire sul comportamento di Shaila Gatta, a suo dire, troppo entusiasta per il messaggio dei fan.

Poche ore fa, sulla Casa del Grande Fratello sono volati nuovi aerei con i messaggi dai fan per i concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Uno in particolare ha scatenato non poche reazioni tra gli inquilini del programma ed era un messaggio per la coppia Javier Martinez e Shaila Gatta. A inviarlo infatti sono stati i loro più accesi sostenitori, gli Shavier, sebbene sia oramai chiaro che l'ex velina sia felicemente impegnata con Lorenzo Spolverato. E la reazione più inaspettata è arrivata proprio da quest'ultimo...

GF, Lorenzo Spolverato infastidito dall'entusiasmo di Shaila per l'aereo Shavier

Shaila si è detta molto contenta per il messaggio dei fan, nonostante fosse più rivolto al pallavolista argentino che a lei, e Lorenzo Spolverato non l'ha presa bene. In un video, infatti, i due gieffini si sono confrontati e Lorenzo ha ammesso di provare un certo fastidio per la reazione di Shaila al passaggio dell'aereo. Il modello milanese ha pensato che questo suo entusiasmo potesse essere ricondotto a eventuali sentimenti che Shaila potrebbe ancora nutrire per Javier.

Quest'ultimo e l'ex velina hanno avuto un confronto poco dopo la puntata di lunedì 4 novembre e Shaila si è scusata con lui e ha cercato di recuperare il loro rapporto. Nonostante il pallavolista abbia deciso di accettare le scuse, ha anche ammesso che per lui il capitolo Shaila Gatta è definitivamente chiuso e si sta limitando a un rapporto molto meno affettuoso. L'ex velina è rimasta stupita dalle parole di Spolverato e ha dichiarato che non ha motivo di sentirsi minacciato da Javier e che lei non gli ha mancato di rispetto, dato che non appena è passato l'aereo è poi corsa ad abbracciarlo e baciarlo.

Sui social, tuttavia, il comportamento geloso e possessivo di Lorenzo non è piaciuto molto ai fan del programma: molti, infatti, ritengono che questo suo atteggiamento è l'ennesima prova della tossicità del legame che si è instaurato tra Shaila e Lorenzo, che si sono isolati rispetto al resto degli altri inquilini.

GF, aereo Shavier in volo: la reazione di Javier e Shaila

Quando, questa mattina, sono volati i nuovi aerei con i messaggi di supporto dai fan per i concorrenti, Javier è apparso sorpreso di vedere anche un messaggio della coppia Shaviers, formata da lui e Shaila Gatta. Nonostante i due gieffini abbiano avuto un chiarimento, durante il quale Shaila ha ribadito al pallavolista argentino di non aver mai voluto ferire i suoi sentimenti, quest'ultimo ha ribadito che tra loro al momento non può esserci nessuna amicizia e che ci vorrà del tempo perché si possa fidare di lei.

In ogni caso, Javier sembra oramai essersi lasciato alle spalle il capitolo su Shaila Gatta e alla vista del messaggio degli Shavier non ha nascosto la sua reazione sarcastica.

"#Shavier. Per ogni azione una reazione, noi con J" riportava il messaggio e Javier ha commentato ironico che era da parte dei poveri illusi che credevano alla sua storia con Shaila. Quando la ballerina ha ringraziato i fan per il supporto, il pallavolista ha ribatutto immediatamente che l'aereo non era per lei:

"Ma tu cosa c'entri con questo? A parte l'#Shavier, a proposito si può eliminare, sembra fuori luogo"

