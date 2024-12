Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in lacrime: "Sono arrabbiato con Shaila perché non mi sta portando rispetto" (VIDEO)

News VIP

Dispiaciuto per la spiacevole situazione che si è venuta a creare nella Casa del Grande Fratello con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a uno sfogo con Stefano Tediosi in cui non è riuscito a trattenere le lacrime.

Lorenzo Spolverato è crollato nella Casa del Grande Fratello. Dispiaciuto e deluso per la spiacevole situazione che si è venuta a creare con Shaila Gatta, il discusso concorrente milanese si è lasciato andare a un duro sfogo con l'ex tentatore Stefano Tediosi in cui non è riuscito a trattenere le lacrime.

Lorenzo e Stefano a confronto

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare ad un momento di confidenze con Stefano Tediosi. Facendo un bilancio della sua esperienza nella Casa e ripensando al modo in cui ha gestito la storia d'amore con Shaila Gatta, il concorrente milanese si è detto dispiaciuto, ma consapevole degli errori commessi da entrambi:

Adesso mi sto impegnando a capire e a trovare una soluzione. Ho bisogno del mio tempo. Da una parte sono arrabbiato con lei perché non mi sta portando rispetto, dall'altra sono arrabbiato con me stesso perché quando mi chiudo così non mi piaccio, non sono me stesso. Mi spengo e mi pento delle cose. Il rispetto per me è alla base.

Dopo aver ascoltato il suo amico, Stefano gli ha consigliato di riflettere bene sulla frequentazione con Shaila e lo ha invitato a mettere su una bilancia sia i pro che i contro della loro relazione: "Sei di fronte a una scelta. Dovresti ragionare sui tuoi stati d'animo. Magari è ora di mettere un punto a questa sofferenza". Parole che hanno fatto riflettere Lorenzo, che è scoppiato a piangere e confessato di volersi allontanare dalla ballerina per provare a ritrovarsi e recuperare le energie: "Può fare la sua vita e io la mia. Quando sarò pronto, ci daremo spiegazioni".

Le lacrime di Shaila

Se Lorenzo Spolverato si è confrontato con Stefano Tediosi circa la sua situazione sentimentale, Shaila Gatta si è lasciata andare con Luca Calvani. Avendo assistito ai numerosi alti e bassi tra la ballerina e il modello milanese, l'attore ha deciso di analizzare con lei la situazione per dispensarle dei preziosi consigli. A suo parere, la gieffina nutre un forte sentimento e, non volendo perderlo, non fa altro che accettare ogni compromesso: "Non hai fatto niente di male, come non ha fatto niente di male lui. Goditi questo senza aspettarti troppo da lui. Prendi il bello che questa storia ti dà".

Shaila è scoppiata a piangere e confessato di essere in difficoltà. L'ex velina di Striscia la Notizia vorrebbe viversi l'esperienza nella Casa del Grande Fratello con più serenità ma, avendo creduto molto a questa storia d'amore, non riesce a cambiare atteggiamento: "Forse mi aspetto troppo, forse non ci troviamo". I due innamorati riusciranno a trovare un punto d'incontro prima che sia troppo tardi?

Ricordiamo che Shaila è al televoto, e quindi rischia di abbandonare la Casa, insieme a Le Non è la Rai, Tommaso Franchi, Helena Prestes e Stefano Tediosi. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show di Alfonso Signorini, che andrà in onda stasera lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.