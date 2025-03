Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in lacrime per Shaila Gatta: "C'è solo fastidio, rabbia e delusione" (VIDEO)

News VIP

Il finalista Lorenzo Spolverato si confronta con Chiara Cainelli sulle ultime dinamiche createsi nella Casa del Grande Fratello: dalla rottura con Shaila Gatta alle critiche mosse a Zeudi Di Palma nell'ultima diretta.

La 40esima puntata del Grande Fratello sembra aver cambiato l'ordine delle fazioni della Casa e sancito la rottura definitiva tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Se la ballerina ha accusato il suo ex di averla usata, il finalista ha ammesso di essere ferito, ma anche arrabbiato per come è andata a finire la loro storia.

Lo sconforto di Lorenzo

Cresce l'attesa per la semifinale di questa lunga e discussa edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 24 marzo 2025 su Canale 5. Intanto, nella Casa, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a uno sfogo con Chiara Cainelli in cui ha commentato le ultime dinamiche del gioco la lite scoppiata in puntata tra lui e Shaila Gatta.

"Come fa lei a pensare che io sia complice di loro due? Ero la sua spalla, per quattro mesi lo sono stata. Abbiamo affrontato tante di quelle cose insieme che lei neanche si immagina, dov'è il prezzo della relazione? C'è solo odio, fastidio, rabbia...c'è tutto questo", ha ammesso Lorenzo visibilmente dispiaciuto, ma allo stesso tempo arrabbiato. Il finalista ci ha tenuto poi a sottolineare che, seppur in puntata abbia fatto delle critiche negative a Zeudi Di Paola e alla sua ex Shaila, le sue intenzioni non erano quelle di difendere Helena Prestes!

Dopo aver ascoltato la versione di Spolverato, la Cainelli ha ammesso di vederlo più solo rispetto a prima. Un pensiero che è stato condiviso dal ragazzo che, con le lacrime agli occhi, ha confessato di non vedere più in Shaila la sua persona, soprattutto dopo gli avvenimenti. "Lei ha scelto di evolvere, di maturare su certe cose e di mettere davanti se stessa", ha spiegato Chiara al finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini cercando di consolarlo. Il modello, però, è convinto che il fattore principale che ha chiuso la storia d'amore sia stato l'orgoglio di entrambi.

Zeudi al centro delle critiche

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata davvero tosta per Zeudi Di Palma, che si è trovata a scontrarsi in diretta con alcuni concorrenti per il suo comportamento ambiguo. Ma non è finita qui perché, anche dopo, la finalista si è resa protagonista di diversi scontri nella Casa: prima con Helena Prestes, poi con Lorenzo Spolverato e Giglio, che l'ha accusata di essere infantile.

Il comportamento di Zeudi non è stato per niente apprezzato da Shaila Gatta e Chiara Cainelli, che non hanno perso occasione di criticare l'amica. "Non mi piace il suo atteggiamento da attaccabrighe" ha dichiarato la ballerina seguita dalla concorrente trentina, che non ha nascosto il suo dispiacere per il trattamento ricevuto dalla giovane Miss "Non voglio essere trattata come una pezza da piedi, voglio essere rispettata".

Le due concorrenti del reality show, però, non sono state le uniche a criticare Zeudi. Anche Giglio e Lorenzo Spolverato si sono lamentati della giovane finalista del Gf insieme a Helena Prestes e Javier Martinez. Per il gruppo, la ragazza pecca di immaturità, è molto sveglia per tante cose, ma per altri aspetti ha ancora bisogno di crescere. Come reagirà la diretta interessata quando verrà scoprirà delle critiche ricevute anche dai suoi "amici"? Ricordiamo che la semifinale andrà in onda lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Giglio, Helena e Chiara. Dopo Stefania Orlando, chi sarà costretto/a ad abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia?

