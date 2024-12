Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Ho un pò di paura. Helena? Se si ascoltasse di più capirebbe chi ha di fronte"

News VIP

Le confessioni inedite di Lorenzo Spolverato e Alfonso D'Apice sui loro compagni di avventura: ecco con chi vorrebbero passare le prossime festività natalizie il modello milanese e l'ex volto di Temptation Island.

Lorenzo Spolverato e Alfonso D'Apice sono tra i protagonisti più chiacchierati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Intervistati dal settimanale Chi, i due concorrenti del reality show hanno rivelato quale Natale ricordano con affetto e nostalgia e a chi dei loro compagni darebbero una "scatola nera" con un regalo "dispettoso".

Lorenzo Spolverato sorprende su Helena Prestes

Lunedì 30 dicembre 2024 su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, i concorrenti hanno rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui si sono lasciati andare a delle confessioni davvero interessanti. Tra tutti, Lorenzo Spolverato ha ricordato il Natale che ricorda con più affetto e con chi vorrebbe passare le prossime festività natalizie:

Il Natale più bello è stato a Courmayeur con la mia famiglia. Dopo tanti anni trascorsi con i parenti erano successi dei disguidi e, quindi, siamo rimasti soli. Ho messo da parte dei soldi per partire per la prima volta tutti insieme. Eravamo noi quattro, con i due cagnolini, c'era la montagna, la neve, quel silenzio irreale e i miei cari felici.

Dopo aver rivelato che gli piacerebbe passare il prossimo Natale in compagnia di Shaila Gatta, il discusso concorrente milanese del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha confessato che regalerebbe la famosa "scatola nera" alla modella Helena Prestes:

Il prossimo Natale lo passerei con Shaila, mi piacerebbe trascorrerlo con lei e costruire tanto. Ma ho un pò di paura. Il pacchero nero lo darei a Helena, ci metterei un libro su come gestire le emozioni. Credo che sia una ragazza molto buona con tante difficoltà. Non sono riuscito ad andare in profondità, ma non c'è cattiveria. Ci sono provocazioni derivanti dalla poca capacità di gestire la rabbia ed emozioni. Se si ascoltasse di più capirebbe chi ha di fronte.

Alfonso D'Apice e l'amicizia con Javier Martinez

Dopo Lorenzo Spolverato, anche Alfonso D'Apice ha risposto ad alcune curiosità di Chi. Il campano ed ex fidanzato di Federica Petagna ha ricordato i Natali passati con il papà e il nonno. Per chi non lo sapesse, il concorrente ha purtroppo perso il papà da giovanissimo, a soli 12 anni. Nonostante la prematura scomparsa restano tanti i ricordi nel suo cuore:

Ci sono stati tanti anni belli fino al 2012, l'ultimo Natale in cui c'era ancora mio padre e mio nonno. Mio padre mi faceva tanti regali. La cosa bella è che stavo con lui a casa, mentre di solito stavamo insieme a lavoro. Quello è stato il Natale più bello e non ricapiterà più, è stato l'ultimo. Da allora non ho più sentito la stessa emozione e ho cercato sempre di andare via per le feste. Spero di tornare ad amare questo giorno.

Alfonso ha poi continuato rivelando che gli piacerebbe trascorrere le festività natalizie in compagnia del suo amico Javier Martinez, con cui ha stretto una bellissima amicizia nella Casa del Grande Fratello, e confessato che regalerebbe la famosa "scatola nera" all'ex tentatore Stefano Tediosi:

Il prossimo Natale lo passerei con Javier perché è l'unica persona della Casa che ha veramente i miei stessi valori. Lo vedo sincero e poi mi diverto con lui, sarei sereno, spensierato e non dovrei difendermi. Il pacchetto nero lo darei a Stefano, gli regalerei un libro con le parole in napoletano così mi capirebbe, perché gli voglio bene.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.