Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha voltato pagina dopo Shaila Gatta? Ecco cosa ha risposto il modello

Dopo l'esperienza del GF, in cui si è innamorato di Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato avrebbe voltato pagina. Ecco cosa ha risposto il modello al rumor.

Lorenzo Spolverato è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello: il modello milanese ha raccolto un numeroso seguito sui social nel corso del reality anche grazie alla relazione con la ballerina Shaila Gatta. I due hanno intrecciato una storia di alti e bassi, ma la sera della Finale, Shaila è tornata nella Casa dopo la sua eliminazione per chiudere definitivamente la storia con Spolverato. Quest'ultimo, a distanza di settimane dalla fine del programma, potrebbe aver voltato pagina? Ecco cosa ha rivelato nel corso di una diretta social.

GF, Lorenzo Spolverato ha un nuovo amore? Ecco cosa ha rivelato

Durante una recente diretta sui social, Lorenzo Spolverato è tornato a parlare di Shaila Gatta, con cui ha avuto un'intensa relazione nella Casa del GF. La sera della Finale del reality show di Canale 5, l'ex velina - che era stata eliminata la settimana prima - è tornata nel reality per comunicare al modello di voler chiudere per sempre la loro frequentazione. Shaila non ha voluto chiarire del tutto le motivazioni che la spingevano a troncare la storia con Lorenzo, ma si è limitata a lasciar intendere di aver analizzato con lucidità la situazione una volta fuori dalla Casa e di aver compreso che tra loro non avrebbe mai potuto funzionare. Spolverato non si aspettava di certo un simile risvolto, anche perché pochi giorni prima aveva scritto un romantico biglietto per la fidanzata, per manifestarle il suo amore anche se erano lontani.

A distanza di qualche settimana dalla fine del GF e dopo un chiarimento telefonico di 4 ore, Lorenzo Spolverato potrebbe aver voltato pagina e trovato un nuovo amore? Nel corso di una diretta su Instagram, rispondendo alle domande dei fan, il modello è tornato a parlare dell'esperienza nella Casa più spiata d'Italia e ha nominato ancora una volta Shaila:

"Le cose in generale dovevano andare così… dal mio quarto posto, alla vittoria di Jessica, i miei genitori che sono venuti, tutto quello che è successo con Shaila, tutto doveva andare così secondo il destino che ha fatto accadere le cose"

Il modello, alla domanda se dopo Shaila avesse trovato un'altra persona da amare, ha risposto di non essere ancora pronto per una nuova relazione: "Qualcuno mi ha chiesto se ho una nuova fidanzata… raga ma chi l’ha fatta questa domanda? Ma come posso avere una nuova fidanzata adesso!".

GF, è davvero finita tra Lorenzo e Shaila? Gli ultimi aggiornamenti

Dato che i fan erano sempre più curiosi di sapere come si fosse evoluto il rapporto tra Shaila e Lorenzo dopo la fine del Grande Fratello, i due ex gieffini hanno rivelato alcuni retroscena su un chiarimento che hanno avuto a distanza di qualche giorno dalla Finale. Nonostante le speranze dei fan Shailenzo, la coppia ha confermato di non essere interessata a tornare insieme.

Lorenzo, in particolare, nel corso di una diretta su Instagram ha rivelato di aver avuto con Shaila un lungo colloquio telefonico, al termine del quale l'ex velina ha confermato la sua intenzione di non proseguire la loro relazione: "Durante la finale lei è rientrata nella Casa e ha chiuso con me, parlando di amore tossico. Ci siamo sentiti l’11 aprile e abbiamo chiacchierato per quattro ore. Shaila mi ha ribadito, anche dopo aver visto certi video fuori, che non sono la persona giusta per lei". Il modello ha ammesso di non essersi apprezzato in tutto il percorso, riguardandosi dal di fuori, e che comprendeva le motivazioni di Shaila, anche se la delusione per la fine della loro storia d'amore era ancora molto forte:

"Però mi è rimasta la delusione perché in questa videochiamata non c’è stato, da parte di Shaila, il riconoscimento dell’ultimo giorno, cioè il giorno della puntata finale. Era un po’ il mio momento… non me lo aspettavo. [...] Le voglio un mondo di bene, non le auguro il male, cerco ancora di tutelarla ma dire che siamo amici ora è impossibile"

