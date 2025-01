Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Ecco cosa farò in puntata, inizia il gioco!"

News VIP

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è tornato ad attaccare Helena Prestes minacciando nuovamente di lasciare il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Stasera lunedì 13 gennaio 2025 su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa più spiata d'Italia, il discusso concorrente Lorenzo Spolverato ha minacciato nuovamente di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lorenzo pronto a lasciare il Gf

L'uscita di scena inaspettata di Jessica Morlacchi e il provvedimento adottato dal Grande Fratello nei confronti di Helena Prestes e Ilaria Galassi, che ha deciso di mandarle al televoto insieme a Shaila Gatta, Luca Calvani e Tommaso Franchi, ha parecchio infastidito Lorenzo Spolverato, che sperava nella squalifica della modella brasiliana.

A poche ore dalla nuova puntata del reality show di Canale 5, infatti, Lorenzo ha rivelato ad Amanda Lecciso che se stasera in diretta accadranno alcune cose, tra cui l'eliminazione della sua amata Shaila, lui abbandonerà definitivamente il gioco:

Jessica era appena uscita e io le ho detto ‘l’hai vinta anche stavolta’ e lei ha detto, ‘sì l’ho vinta, sono una regina’. Lei se la crede e intorno a lei ci sono alcuni furbi, Luca e Javier in primis e poi ho pensato anche te. Ho iniziato a pensarne anche di te perché non sei nata ieri, sai che Helena è forte. Ma io sono stufo e aspetto domani. Mi ero dato già una settimana, ti ricordi? Sta settimana ho visto delle cose, sono accadute delle cose, ho tutto ben chiaro in testa. Voglio vedere domani cosa succede, dopodiché tiro le somme.

Come riporta Biccy, dopo aver attaccato Helena, Spolverato ha continuato spiegando:

Sono due le soluzioni. O vado via per dei motivi che so io, oppure se rimango sono cavoli amari. Perché lì inizia la sfida. Inizia il gioco. Helena che ci sguazza e pensa di essere più forte di tutti? Le faccio vedere io quando sono forte. Non ci credi che me ne vado? No, no, no, io ti dico questo, poi non entro nel dettaglio perché non ho voglia. That’s it. Vabbè, comunque, a me tutte queste dinamiche qui, ti giuro, credimi, poco mi interessa.

Ilaria in crisi

Nella Casa del Grande Fratello le tensioni delle ultime settimane hanno messo a dura prova gli animi dei concorrenti. Tra tutti, Ilaria Galassi ha ammesso di voler abbandonare il gioco nonostate il ritorno dell'amica Pamela Petrarolo. Come rivelato da Amedeo Venza, la showgirl è è stata colta da una profonda crisi, tanto da trascorrere diverso tempo in confessionale: "Ilaria vorrebbe lasciare il programma. Lei è stata per diverso tempo in confessionale presa da una forte crisi".

L'accesa lite con Helena Prestes e i lunghi mesi nella Casa del Gf avrebbero messa a dura prova la showgirl. Cosa deciderà di fare la Galassi? Abbandonerà il gioco prima di scoprire l'esito del televoto? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda stasera lunedì 13 gennaio alle 21.40 su Canale 5. Ricordiamo che al televoto, insieme a Ilaria, ci sono Helena, Shaila, Tommaso e Luca.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.