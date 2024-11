Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato richiamato dagli autori: ecco cosa è successo

News VIP

Visto il suo comportamento sopra le righe, gli autori del Grande Fratello hanno deciso di riprendere nuovamente il concorrente Lorenzo Spolverato: ecco cosa sarebbe successo nelle ultime ore nella Casa.

Sabato 23 novembre 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche Lorenzo Spolverato che, nelle ultime ore, ha svelato di essere stato bacchettato nel Confessionale dagli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lorenzo Spolverato nei guai

Il comportamento sopra le righe assunto da Lorenzo Spolverato al Grande Fratello ha stancato un pò tutti sia dentro che fuori la Casa. Nonostante il richiamo in diretta di Alfonso Signorini, il concorrente milanese ha continuato a usare espressioni poco carine nei confronti di alcuni suoi compagni di gioco facendo perdere la pazienza anche agli autori.

Parlando con la sua amica Amanda Lecciso, infatti, Lorenzo ha rivelato di essere stato bacchettato nuovamente dagli autori del reality show di Canale 5 nel Confessionale. "Mi è stato detto di abbassare i toni, c’è stato il richiamo" ha dichiarato il discusso concorrente milanese raccontando cosa è realmente successo nel Confessionale "Mi hanno cappottato totalmente. Adesso sono in una situazione di riflessione, di accettazione e non attacco più nessuno".

"Mi devo accorgere di equilibrare il mio dire la verità e combattere per le ingiustizie e farlo in un modo elegante e senza sembrare arrogante" ha continuato Lorenzo difendendosi dalle accuse, facendo un'analisi del suo percorso nella Casa del Gf e del comportamento sopra le righe assunto nei confronti di alcuni inquilini (in particolar modo di Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez ndr) "Mi accorgo che posso fare atti provocatori e può uscire la mia parte da ragazzino, ma è una difesa. Spesso agisco così perché vado contro le cose non giuste, sono uno che lotta per la verità".

Nella Casa arriva un provvedimento disciplinare per tutti

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello è arrivato un comunicato ufficiale inaspettato: visti i numerosi richiami e violazioni al regolamento, gli autori della trasmissione hanno deciso di prendere un serio provvedimento disciplinare e decurtare il budget settimana previsto per la spesa. Una decisione che è stata riportata da Luca Calvani e Amanda Lecciso:

Dopo ripetuti richiami il Grande Fratello non può più tollerare certi comportamenti: parlare togliendosi il microfono, spesso coperti sotto il piumone, comunicare in codice. Per queste ragioni il Grande Fratello ha deciso che il budget di questa settimana sarà decurtato del 30 %. Il totale a disposizione per la vostra spesa è quindi di 238 € per colpa di alcuni è tutto il gruppo a rimetterci.

Dopo aver letto il comunicato ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini, Luca ha ammesso che qualche errore può capitare, ma che la situazione ha preso davvero una brutta piega. I concorrenti riusciranno a rispettare il regolamento e a essere un pò più responsabili? L'appuntamento con il Gf è per sabato 23 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.