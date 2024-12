Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta a confronto dopo la diretta: "Non posso farlo, mi interessa solo..."

News VIP

Dopo aver incontrato il signor Armando durante l'ultima puntata del Grande Fratello, i concorrenti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno deciso di confrontarsi e provare a risolvere alcune incomprensioni.

Al Grande Fratello è arrivato finalmente il tanto atteso confronto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Dopo essersi scontrati e accusati nei giorni precedenti, i due discussi concorrenti hanno deciso di deporre le armi e confrontarsi civilmente per capire come e se poter mandare avanti la loro relazione all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Shaila e Lorenzo a confronto al Gf

Subito dopo la diretta del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco dell'ex tentatore Stefano Tediosi, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono ritrovati in giardino per un confronto sincero e pacifico. Il primo a prendere la parola è stato il discusso concorrente milanese, che ha ammesso di avere una fortissima attrazione nei confronti della giovane ballerina, ma di sentirsi condizionato dalla situazione nella Casa:

Qui dentro ci sono circostanze che possono migliorare o peggiorare il rapporto. Ti confesso che, al di là di tutto, ho un'attrazione fisica nei tuoi confronti alle stelle. C'è anche un'attrazione mentale che mi porta a stimarti e a essere felice che tu stia vivendo questo percorso. Spero che tu possa farlo fino alla fine, ma non necessariamente con me. Non voglio mascherare quello che provo per te, perché non posso farlo. Però ci sono sicuramente delle complicanze a cui non voglio pensare e, come dicevi prima, non voglio dare un nome al nostro rapporto. Mi interessa soltanto ammettere che c'è un'attrazione e un interesse reciproco, che vivremo qui dentro come vogliamo noi, io per te e tu per me, senza aspettative. L'unica cosa che potrebbe farmi cambiare idea è se tu mi mancassi di rispetto.

Dopo aver ascoltato Lorenzo, che ha ribadito di non voler dare un'etichetta al loro rapporto, ma di viverlo e basta con libertà e rispetto, Shaila ha domandato stupita: "Mancare di rispetto in che senso? Il rispetto è alla base di un rapporto sano: liberi, ma rispettandoci. Non è una cosa così assurda". Il confronto tra i due discussi concorrenti dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 si è poi concluso con un abbraccio risolutivo, che sembra dissipare le vecchie tensioni.

Il papà di Lorenzo incontra Shaila

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 16 dicembre 2024 su Canale 5, il papà di Lorenzo Spolverato ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello per riabbracciare e rassicurare suo figlio e parlare con Shaila Gatta. Il motivo? Al signor Armando non sono per niente piaciute le accuse mosse dalla madre della ballerina: "Io volevo precisare una cosa, per me non è assolutamente gay, ma anche se lo fosse non fa del male a nessuno, è una sua scelta, se è felice lui lo sono anch'io".

Dopo essersi confrontato con Shaila, il signor Armando ha finalmente potuto riabbracciare Lorenzo. "Non nasconderti, dai il meglio di te perchè sei una bella persona. Shaila ti ama per come sei, il suo cuore è tuo, tu devi ascoltarla tantissimo, ti devi fidare di lei, non ascoltare tanto i consigli della casa, fai di testa tua e vedrai che l’amore vince su tutto" ha affermato il papà del concorrente invitandolo a lasciare andare con l'ex velina di Striscia la Notizia.

