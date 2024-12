Grande Fratello, Lorenzo Spolverato dopo l'ospitata della madre di Shaila Gatta: "Il mio obiettivo ora è..." (VIDEO)

News VIP

L'ingresso della signora Luisa nella Casa del Grande Fratello ha destabilizzato la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Parlando con Jessica Morlacchi, però, il discusso concorrente milanese si è detto pronto a dimostrare tutto il suo amore per l'ex velina di Striscia la Notizia.

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5, Shaila Gatta ha ricevuto una sorpresa da parte della madre. La signora Luisa ha fatto il suo ingresso nella Casa confessando di essere seriamente preoccupata per il cambiamento visto in sua figlia e accusando Lorenzo Spolverato di essere un grande giocatore:

Purtroppo sei andata in Spagna, sei tornata e sei un’altra persona. Rivedo una ragazza di tanti anni fa. Hai perso la bussola. Ti voglio dire solo una cosa: amore mio il mondo è lì fuori, qui è un gioco, tutti stanno giocando tranne te. Fidati [...] Lorenzo è un giocatore accanito. Gioca benissimo. Non lo voglio conoscere.

Le accuse della mamma della gieffina non sono per niente andate giù al concorrente milanese che, parlando con Jessica Morlacchi, ha ammesso di non sentirsi falso e di nutrire per la ballerina dei sentimenti molto forti. "Qua dentro la maschera cade. Più prima che poi, quanto vuoi resistere?" ha chiesto retoricamente la cantante "È un discorso che ci sta tutto, quello che ha detto su di te è il discorso di una mamma". Il modello, infatti, non ha nessuna intenzione di mollare, anzi, si è detto deciso a far ricredere la mamma della sua amata Shaila "Il mio obiettivo è far ricredere la mamma di Shaila, voglio farle capire che amo davvero sua figlia".

Lorenzo è consapevole che questa esperienza nella Casa del Gf può essere un motivo di esplorazione dei meccanismi che lo portano a ingelosirsi ed è convinto che con Shaila un futuro lontano dalle telecamere ci sia, un futuro dove saranno in grado di crescere insieme.

Il dolore di Shaila Gatta

L'ospitata della signora Luisa al Grande Fratello ha profondamente ferito e destabilizzato anche Shaila Gatta. Subito dopo la diretta, infatti, la giovane concorrente campana è scoppiata a piangere lasciandosi andare a un duro sfogo in cui ha rivelato un dettaglio del suo passato che ha spiazzato tutti. Parlando con il suo amato Lorenzo Spolverato, la ballerina ha raccontato:

Di cosa dovrei vergognarmi? Io sono fiera di me, fiera di aver fatto mi***iate, dalla prima all’ultima. Tante cose lei neanche le sa, cose che ho vissuto. Non mi vergogno di niente. Sapessi quante cose mi sono vista da sola di cui mi sarei dovuta vergognare. Che ne sa di cosa ho dovuto vivere nel mio lavoro? Non lo sa, non c’era. Ho 30 anni, sono una donna. Quello mi ha fatto rimanere male, è che non ti ha voluto incontrare.

Ricordiamo che la ballerina Shaila è al televoto, e quindi rischia l'eliminazione dal gioco, insieme a Stefano Tediosi, Le Non è la Rai, Helena Prestes e Tommaso Franchi. Chi sarà il prossimo concorrente a dover abbandonare la Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda il prossimo lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

