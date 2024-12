Grande Fratello, Lorenzo Spolverato disperato: "Non torno da Shaila! Mi sento schiacciato da chi mi tiene testa"

News VIP

Lorenzo Spolverato torna a parlare della sua turbolenta relazione con Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello e crolla in un pianto liberatorio: ecco cosa ha confessato il modello milanese ai suoi compagni di avventura.

Lorenzo Spolverato è letteralmente crollato nella Casa del Grande Fratello. Parlando con Eva Grimaldi, il discusso modello milanese ha rivelato di non riuscire a superare un brutto ricordo del passato che "gli si ripresenta" ogni volta che prova a conoscere e frequentare una persona che gli piace e proprio per questo motivo non vuole riavvicinarsi a Shaila Gatta.

La crisi di Lorenzo al Gf

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 30 dicembre 2024 su Canale 5. Intanto, nella Casa, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a un pianto liberato, che ha toccato il cuore di alcuni suoi compagni di avventura. Parlando delle sue insicurezze e difficoltà a mantenere relazioni stabili, il discusso concorrente del reality show ha svelato i motivi per cui non vuole più riavvicinarsi a Shaila Gatta:

So che ho qualcosa dentro di me. Io cerco una personalità forte per tenermi testa, ma poi mi sento schiacciato, mi rievocano cose che ho dentro di me. Di solito non ci penso, mi butto nella relazione, poi mi perdo delle persone preziose, ormai è un’abitudine che per 28 anni non ho mai risolto, è un atteggiamento automatico. Poi me ne accorgo, sto male, soffro ma è come se accettassi la sofferenza e via così. Però mi accorgo su quello che devo migliorare, trovare davanti delle persone che dicono “sono fatta così e basta” mi bloccano. Sono un danno io, non cado in vittimismo, so di essere molto complicato.

La confessione di Lorenzo ha colpito Bernardo Cherubini, Le Monsè e Chiara Cainelli, che hanno cercato di dargli dei preziosi consigli. Il modello si è poi rifugiato in piscina, dove le emozioni hanno avuto il sopravvento. In un pianto disperato, il modello ha trovato sostegno in Eva Grimaldi e Alfonso D’Apice.

"Basta soffrire. Con l'orgoglio non vai da nessuna parte. Segui il cuore, forse è il momento di andare da Shaila" ha dichiarato l'attrice provocando la reazione immediata di Lorenzo, che ha spiegato di non poter tornare tra le sue braccia della sua amata Shaila "Mi manca Shaila, manca manca ma non vado perché fa male!".

Svelato il segreto di Tommaso Franchi

Brutte notizie per i fan del Grande Fratello. Dopo il ritiro di Enzo Paolo Turchi e quello concordato di Yulia Bruschi, tre concorrenti tra i più amati di questa edizione hanno palesato la voglia di abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

A rivelarlo sono stati Luca Calvani e Amanda Lecciso che, parlando con il loro amico Javier Martinez, hanno dichiarato che Jessica, Mariavittoria e Tommaso sarebbero in crisi e decisi a mollare. Sarà davvero così? Intanto nella Casa, il giovane idraulico è finito al centro del gossip per un suo "segreto che terrebbe Mariavittoria legata a lui". Di cosa si tratta? Che la dottoressa e il giovane idraulico abbiano fatto l'amore nella Casa del Gf è una cosa risaputa, quindi quale altra situazione stanno nascondendo?

Una cosa è certa: Signorini cercherà di far luce sulla questione nella prossima diretta del reality show. L'appuntamento è per lunedì 30 dicembre 2024 alle 21.40 su Canale 5. I concorrenti al televoto questa settimana, e quindi a rischio eliminazione, sono Zeudi Di Palma, Le Monsè, Bernardo Cherubini ed Emanuele Fiori.

