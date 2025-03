Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Devo vincere io, me lo merito"

News VIP

Tempo di bilanci e confessioni importanti per Lorenzo Spolverato, che ha rivelato a Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma il motivo per cui dovrebbe vincere lui questa edizione del Grande Fratello.

Cresce l'attesa per la finalissima del Grande Fratello. Tra i concorrenti in corsa per la vittoria anche Lorenzo Spolverato che, nelle ultime ore, ha espresso chiaramente il suo desiderio di vincere, sostenendo di meritarselo per il lungo e intenso percorso intrapreso all’interno della Casa più spiata d'Italia.

Lorenzo Spolverato vuole vincere il Gf!

Lorenzo Spolverato è, senza ombra di dubbio, tra i protagonisti indiscussi di questa lunga e tempestosa edizione del Grande Fratello. Nel bene e nel mare ha sempre fatto parlare di lui fin dall'inizio del programma, ha creato dinamiche ed è finito speso al centro di numerose polemiche per il suo comportamento decisamente sopra le righe.

Ripensando al suo percorso nella Casa del Gf insieme a Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, Spolverato ha vuotato il sacco e rivelato il suo reale pensiero sulla finale e sul gruppo di finalisti. Senza mezzi termini, il modello milanese ha rivelato che dovrebbe trionfare lui perché è quello che si è messo di più in discussione, ha smussato i suoi difetti e soprattutto perché le altre hanno avuto dei vantaggi essendo uscite e poi rientrate:

Io ho sognato che vince Mariavittoria, lei è molto furba, poi ha due amiche come Jessica ed Helena che sono uscite e rientrate e sanno tante cose. Non sono contento per il gruppo che abbiamo qui con noi in finale. Io devo vincere, è la mia giustizia personale. Sono arrivato in finale con persone che hanno avuto la possibilità di uscire rientrare, guardare tutto. Io non ho mai adulato o leccato nessuno per arrivare, ecco perché devo vincere.

Le considerazioni di Spolverato sulla finale del Gf

Dopo aver dichiarato di meritare la vittoria finale, Lorenzo Spolverato è tornato a parlare della sua amata Shaila Gatta, una figura molto importante per lui nel suo percorso nella Casa del Grande Fratello. "Shaila dove sei? Devo vincere anche per te" ha dichiarato il modello milanese sottolineando, ancora una volta, il cambiamento e l'evoluzione fatti in questi mesi nel reality show condotto da Alfonso Signorini "Io sono onesto, mi meriterei di vincere anche per il cambiamento che ho fatto. Ma già mi hanno riconosciuto dei meriti, sono in finale, l’unico uomo che ce l’ha fatta".

Immancabile una frecciatina alla sua "nemica" Helena Prestes. "Helena fa la regina, ma non deve vincere, lei è anche uscita. Io vorrei vincere per sfida e gioco, per competizione, cavolo sì!" ha ammesso Spolverato. Ci riuscirà? Le dichiarazioni del primo finalista hanno acceso il dibattito tra i fan del programma, che si interrogano su chi sarà il vincitore finale. Non dimentichiamo, però, che Zeudi ha un fandom fortissimo e soffiare all'ultimo la vittoria a tutti i veterani.

Chi, tra Lorenzo, Zeudi, Helena, Chiara, Jessica e Mariavittoria, sarà il vincitore assoluto del Gf? Ricordiamo che la dottoressa e la concorrente trentina sono al televoto per giocarsi l'ultimo posto in finale. L'ultimo appuntamento con il reality show è per lunedì 31 marzo alle 21.40 circa su Canale 5. Non mancate!

