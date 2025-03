Grande Fratello, Lorenzo Spolverato dedica un tenero messaggio a Shaila Gatta

News VIP

In attesa della finalissima del GF, in onda questa sera, su Canale 5, Lorenzo Spolverato ha dedicato un tenero messaggio a Shaila Gatta.

Questa sera, lunedì 31 marzo, andrà in onda la Finale del Grande Fratello: a contendersi il titolo di vincitore del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini saranno Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, a cui si aggiungerà una sola persona tra Chiara Cainelli e Maria Vittoria Minghetti, in nomination per l'ultimo posto da finalista. In queste ore, il modello milanese ha deciso di mandare un tenero messaggio alla sua Shaila Gatta, dedicandole il suo amore.

GF, Lorenzo invia un dedica d'amore a Shaila: il dolce messaggio

In attesa di scoprire chi vincerà questa edizione del GF, Lorenzo Spolverato ha deciso di inviare un messaggio alla sua compagna, la ballerina Shaila Gatta, eliminata a un passo dalla finale. Nel biglietto che il modello milanese ha deciso di esporre in giardino, Lorenzo ha segnato la data d'inizio della storia d'amore con Shaila, il 23 ottobre, quando entrambi i gieffini erano al Gran Hermano, dove è scoppiata la passione tra loro, e la data di fine del reality show, il 31 marzo, aggiungendo poi la frase: "Io come te cerco solo l'amore! Shaka, ti amo. Ciao zucchina, sempre con me".

La coppia, pochi giorni prima dell'eliminazione di Shaila, ha vissuto momenti di alti e bassi, al punto da lasciarsi: l'ex velina era rimasta delusa dalla sua non ammissione alla finale, a favore di Zeudi Di Palma, e aveva in parte incolpato la sua situazione amorosa con Spolverato. La ballerina ha infatti ritenuto di aver sacrificato sé stessa nella sua storia con Lorenzo e che in qualche modo questo era emerso anche per il pubblico. I due avevano perciò trascorso momenti di forte tensione, lanciandosi accuse e critiche reciproche, tanto che Shaila aveva messo un punto alla sua storia con il modello, dichiarando di meritare di meglio.

Le incomprensioni (o parte di esse) si erano risolte però dopo poco, con un bacio entusiasta in giardino e la promessa di non lasciarsi più. Questa rinnovata serenità tra gli Shailenzo aveva spinto poi la ballerina a mettere un punto alla sua amicizia con Zeudi Di Palma, criticandone l'avversione verso Lorenzo e incolpandola di averle consigliato di non riappacificarsi con il modello. E sempre per le sue accuse contro Zeudi, Shaila ha dovuto dire addio al reality ed è stata eliminata durante la semifinale

GF, Shaila Gatta vuole chiudere con Lorenzo Spolverato? I movimenti social della ballerina

Se Lorenzo Spolverato appare sicuro dei suoi sentimenti per la ballerina e in Casa le dedica un tenero messaggio, al di fuori del reality show, la ballerina starebbe invece vivendo una crisi personale molto forte. Shaila, infatti, secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe intenzionata a mettere un punto alla storia con Lorenzo Spolverato. Un'indiscrezione confermata dalla cancellazione delle foto che la ritraevano con il modello milanese dal suo profilo Instagram.

Inoltre, fonti vicine alla ballerina rivelerebbero che Shaila non si aspettasse le numerose critiche che lei e Lorenzo hanno ricevuto in questi mesi e che questo l'avrebbe portata a guardare con occhi diversi la relazione con il modello milanese. Intanto, nella giornata di ieri, domenica 30 marzo, in occaisone della vigilia della Finale sarebbe tornato in Casa Enzo Paolo Turchi per aiutare gli inquilini a prepare le prove per il balletto della finale. A stupire è stata l'assenza di Shaila alle prove, un'assenza che il coreografo ha motivato con un criptico: "Non sta passando un bel periodo". Sui social, inoltre, Shaila ha condiviso una storia con una serie di emoji: un gatto, un segnale di divieto e dei topi, come a indicare Quando la Gatta non c'è i topi ballano.

Gli occhi dei fan della coppia Shailenzo sono puntati a questa sera: Shaila sarà presente in studio? E tra lei e Lorenzo come finirà? Non resta che attendere la finale di questa sera per scoprirlo.

Scopri le ultime news su Grande Fratello