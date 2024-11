Grande Fratello, Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes e Javier Martinez: "Voglio farli fuori dal gioco"

News VIP

Lorenzo Spolverato al centro delle polemiche: il discusso concorrente del Grande Fratello esagera con Helena Prestes e Javier Martinez provocando l'ira dei telespettatori.

Domani, martedì 19 novembre 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, il gieffino Lorenzo Spolverato è finito al centro delle polemiche per il comportamento fuori luogo assunto nei confronti di Helena Prestes e Javier Martinez.

Lorenzo duro contro Helena e Javier

Lorenzo Spolverato continua a stare al centro dell'attenzione mediatica per il comportamento e le affermazioni poco carine rilasciate nei confronti di Helena Prestes e Javier Martinez. L'avvicinamento tra i due concorrenti del Grande Fratello ha infastidito, e non poco, il modello milanese che, anziché pensare alla sua amata Shaila Gatta, sta andando da tutti ad insinuare dubbi sulla modella e il pallavolista, accusandoli di essere dei falsi.

Come riportato da Biccy, Lorenzo si è appartato con l'ex tentatore Stefano Tediosi e gli ha confidato di voler "far fuori dal gioco" sia Javier che Helena. Affermazioni che hanno provocato la dura reazione dei telespettatori, che hanno iniziato a chiedere a gran voce l'eliminazione dal reality show di Canale 5 del concorrente milanese.

Javier ed Helena sono sicuro due lupi...Li voglio far fuori perché lui è una pedina unita a quella di Helena. Lei la voglio far fuori perché mi ha preso in giro per tutto questo tempo. Parla di lealtà, ma lei non l’ha mai avuta con me [...] Lei è proprio instabile. Non essendo stabile e intralciando la mia relazione, è un ostacolo e quindi mi dà fastidio. E mi darebbe ancora più fastidio se mai dovesse vincere. In puntata parlerò e sono carichissimo a molla. La verità l’ho detta in un confessionale bello lungo.

Lorenzo rischia di lasciare il Gf

Lorenzo Spolverato rischia davvero di essere mandato via dalla Casa del Grande Fratello. Dopo le offese e accuse rivolte a Helena Prestes e Javier Martinez, il concorrente è tornato alla carica e, parlando con Shaila Gatta, ha ammesso di trovare strano il fatto di avere mantenuto con lei un certo contegno, addirittura evitando di insultarla considerati i suoi precedenti. Un comportamento davvero grave, che potrebbe costargli molto caro.

A due mesi dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, sui social molte persone hanno chiesto l'espulsione dal gioco con l’hashtag "Fuori Lorenzo" perché le sue uscite nella Casa sono sempre più gravi e inopportune. Gli autori prenderanno provvedimenti? Il pubblico deciderà di punirlo buttandolo fuori dalla Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda domani in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto sono Amanda Lecciso, Luca Calvani, Federica Petagna e lo stesso Lorenzo.

