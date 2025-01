Grande Fratello, Lorenzo Spolverato confessa: "L'ultima puntata ha diviso la Casa" (VIDEO)

News VIP

Le accese liti e discussioni tra Helena Prestes e le altre concorrenti hanno creato una netta divisione nella Casa del Grande Fratello, con dubbi e schieramenti tra i protagonisti del reality show di Canale 5.

L'ultima puntata del Grande Fratello ha letteralmente stravolto le dinamiche del gioco. La lite scoppiata tra Helena e le altre protagoniste del reality show di Canale 5, in particolar modo, ha evidenziato una netta divisione nella Casa più spiata d'Italia.

La verità di Lorenzo Spolverato

La ventesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 30 dicembre 2024 su Canale 5, ha diviso la Casa in due fazioni. A commentare quanto accaduto durante e dopo la diretta ci hanno pensato Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti, Ilaria Galassi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. "Alfonso sa giocare, ma non è delle fazioni" ha esordito la dottoressa seguita dalla cantante romana, che ha puntato il dito contro Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. La concorrente romana è infatti convinta che le nuove gieffine "stiano lavorando ai fianchi" di Helena Prestes.

Se Shaila ha difeso Emanuele Fiori e Chiara Cainelli, trovando l'approvazione del gruppo, Jessica e Mariavittoria hanno lanciato un'accusa diretta contro Luca Calvani e Amanda Lecciso: "Ciò che hanno detto sia a Mariavittoria che a Ilaria su di me non sono venuti a dirmelo in faccia". Un pensiero che ha messo d'accordo anche Lorenzo, che ha criticato apertamente gli atteggiamenti dell'attore e la sua amicizia con la sorella della nota Loredana: "Gioca bene. La puntata di ieri ha diviso in fazioni in modo automatico: voi quattro eravate contro di lei, e Luca e Amanda l'hanno notato, schierandosi subito con Helena".

"Sono dei sottoni" ha esclamato la ballerina. Secondo Shaila, infatti, a Luca e Amanda conviene stare dalla parte di Helena, che al momento è una delle preferite del pubblico. "Quando hanno scoperto che aveva questa possibilità, quelli a cui interessa si sono subito schierati con lei. Ora è molto più evidente" ha aggiunto Lorenzo che non ha nascosto di avere dei dubbi sulla sua amica: "Io sento che lei mi vuole tanto bene, non mi tradirebbe. Però non lo so".

Amanda sotto accusa

La conversazione tra i veterani della Casa si è poi spostata sul comportamento ambiguo assunto da Amanda Lecciso nella Casa del Grande Fratello. Un comportamento che non sembra più convincere neanche Lorenzo Spolverato. A mettere in guardia il discusso concorrente milanese ci ha pensato Jessica Morlacchi.

La cantante è infatti convinta che, se Lorenzo dovesse litigare con Luca, Amanda prenderebbe le distanze da lui. "Lei non vuole che io e te stiamo insieme in fondo perché ha bisogno di te, e se stai con me non hai più tempo per lei" ha affermato l'ex velina di Striscia la Notizia criticando la pugliese "Quella non è amicizia. È bisogno di te perché le servi per colmare i suoi vuoti". A farle eco anche Mariavittoria, che ha evidenziato come negli ultimi giorni sembri andare sempre contro di lei.

Amanda riuscirà a riconquistare la fiducia dei suoi compagni di avventura? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini che andrà in onda eccezionalmente martedì 7 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto sono: Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando.

