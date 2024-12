Grande Fratello, Lorenzo Spolverato chiude con Shaila Gatta: la forte reazione dell'ex Velina

News VIP

Dopo aver trascorso ore a baciarsi appassionatamente nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta discutono animatamente e lui la molla. Ecco cosa è successo e la reazione dell'ex Velina di Striscia la Notizia.

Continua il tira e molla tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due inquilini della casa del Grande Fratello sembrano decisamente confusi sul da farsi, incerti se continuare o meno la loro relazione. Dopo aver trascorso ore attaccati a baciarsi e farsi coccole, Shaila e Lorenzo hanno discusso nuovamente e si sono lasciati, ma la scusa usata dal gieffino ha fatto storcere il naso a tutti.

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo di nuovo al capolinea

Da quando hanno deciso di fare coppia fissa, dopo che la passione è scoppiata durante la loro partecipazione al Gran Hermano in Spagna per qualche giorno, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stanno monopolizzando l’attenzione del pubblico del Grande Fratello. La coppia è stata spesso e volentieri messa in discussione e in difficoltà, soprattutto a causa delle continue intromissioni di Helena Prestes che non si è arresa all’idea di aver perso l’occasione di intrecciare un flirt con il gieffino. Dopo vari episodi che hanno fatto luce sulle criticità del rapporto, Shaila e Lorenzo si sono allontanati ma l’amore è stato più forte della ragione, e così la coppia ha iniziato a deliziarci con una serie di imprevedibili tira e molla, commentati anche dagli altri inquilini che iniziano ad essere scettici sul sentimento che li lega.

Dopo aver trascorso giorni a parlare della possibilità di essere buoni amici, non funzionando particolarmente bene come coppia, Shaila e Lorenzo si sono nuovamente lasciati andare alla passione e hanno trascorso la serata di ieri a baciarsi sul divano appassionatamente, scambiandosi parole dolci e tenerezze. Poi, improvvisamente, è scoppiata una discussione feroce e questa volta Spolverato ha deciso di chiudere con una scusa che ha fatto storcere il naso ai fan del Grande Fratello.

“Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi, inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo - riporta Biccy - Ed è difficile anche per me lasciarti andare Shaila”.

Insomma, Lorenzo ha lasciato Shaila con la classica scusa non sei tu, non sono io, non siamo noi ma è la situazione, ti amo troppo per poter stare con te. E come avrà reagito l’ex Velina di Striscia la Notizia a queste parole? Ovviamente prendendosela con altre donne della casa. Ecco i dettagli.

Grande Fratello, Shaila mollata da Lorenzo: la reazione

Dopo il confronto in lacrime sul divano dove fino a pochi minuti prima si stavano baciando appassionatamente, Shaila Gatta è scoppiata in lacrime disperata. Del resto come commentare la situazione con qualcuno che ti lascia con queste scuse così banali? La protagonista del Grande Fratello si è rifugiata in sauna in cerca di un momento di intimità per sfogarsi a dovere. L’ex Velina di Striscia la Notizia, tuttavia, non ha speso tante parole per Lorenzo quanto per Helena Prestes e Amanda Lecciso sulle quali ha sparato a zero.

“Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai ora si fidanzano loro, lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane. E poi c’è quell’altra. Ma questa Amanda che vuole? […] Parla alle spalle e fa il giro visite, invece di dire le cose in faccia. E poi mi dice che mi vuole bene”.

In effetti Helena potrebbe aver festeggiato questo epilogo inaspettato, dato che è palese che anche se continua a sostenere di no, sia interessata a Lorenzo esattamente come lo era all’inizio del percorso. Ma, ora che è single, il gieffino si lancerà tra le braccia della modella brasiliana? È molto più probabile che Lorenzo torni sui propri passi e quindi da Shaila, piuttosto che confermare di aver sempre avuto un interesse per un’altra donna dopo aver sostenuto per mesi di volerle bene come un’amica.

si sono limonati appassionatamente e mollati nel giro di un'ora non sto scherzando guardate le regie pic.twitter.com/Tk1swYPwTk — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) December 18, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .