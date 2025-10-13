TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset: "L’inizio della fine"
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset: "L’inizio della fine"

Francesca Simone

Lorenzo Battistello, uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, non le ha mandate a dire, criticando aspramente una decisione presa dai vertici Mediaset.

Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset: "L’inizio della fine"

Uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, Lorenzo Battistello, ha scritto un post sul suo profilo Instagram criticando aspramente una decisione presa dai vertici Mediaset, ed anche l'attuale edizione del reality show in questione. Ecco le sue parole.

Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset e il reality show di Canale 5

La nuova edizione del Grande Fratello ha debuttato soltanto da qualche settimana, eppure gli inquilini che stanno vivendo all'interno della Casa più spiata d'Italia stanno già facendo molto discutere. Tuttavia, mentre loro creano dinamiche che attirano l'attenzione, anche i vecchi protagonisti del celeberrimo reality show di Canale 5 continuano ad avere i riflettori puntati addosso. Ad esempio, uno dei protagonisti della prima edizione del GF, Lorenzo Battistello, si è raccontato nel documentario Grande Fratello - L'inizio, ed ha acceso la curiosità dei fan svelando di aver avuto un flirt segreto all'interno della Casa che poi è proseguito lontano dalla telecamere con una delle più famose concorrenti dell'epoca, ossia Marina La Rosa. Queste le sue parole in merito a ciò:

Quando Marina è uscita ci siamo trovati e abbiamo provato a vivere quello che ci eravamo costruiti dentro la Casa e lo abbiamo fatto senza però tenere in conto una cosa: del vortice mediatico che ci era arrivato addosso. Era più difficile gestirla fuori che dentro, perché dovevamo prendere camere separate e sgattaiolare di notte. E forse non eravamo pronti a gestirlo.

Il documentario di cui stiamo parlando, però, non è mai stato trasmesso su Canale 5, ma è disponibile su Mediaset Infinity. E su questo tale Battistello ha avuto da ridire, non ritenendolo giusto. Secondo quanto sostenuto dall'ex gieffino, Mediaset avrebbe optato per questa scelta per evitare che il pubblico potesse fare un confronto tra la prima e l'attuale edizione del Grande Fratello, un confronto da cui quest'ultima ne sarebbe uscita "sconfitta". Senza troppi giri di parole, Battistello ha scritto un post sul suo profilo Instagram, sottolineando che, a parer suo, prima il reality era davvero un reality, poiché fatto di "gente vera" che provava "emozioni vere", mentre ora ci sarebbe soltanto spazio per le "strategie da influencer":

Mediaset ha fatto una cosa geniale: ha fatto produrre uno dei documentari più belli sulla propria storia “Grande Fratello – L’Inizio” e poi l’ha nascosto su Infinity, così nessuno lo vede. Forse perché racconta quando il reality era davvero reality: gente vera, emozioni vere, niente social, niente strategie da influencer. Insomma, troppa verità per i tempi di oggi. Meglio tenerlo in cantina, che ricordare che venticinque anni fa la TV era più sincera di oggi. Alla fine, il titolo è perfetto: “L’inizio”… Sì, l’inizio della fine.

Come se non bastasse, Battistello ha anche sfoderato una sfilza di hashtag al veleno per enfatizzare il concetto espresso:

#GrandeFratelloLinizio; #NascostoPerTroppaVerità; #MediasetNonVuoleCheLoSappiate; #RealityQuandoEraReale; #AutenticitàCercasi; #TroppaVeritàPerInfinity; #TelevisioneArcheologica; #LinizioDellaFine; #TvVintageMeglioDiOggi; #InfluencerDeiMieiStivali; #RealityMaFinto; #GrandeFratello25AnniDopo; #LaCantinaDiMediaset; #TroppoVeroPerEssereMessoInPalinsesto.
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari? Ecco cosa dicono i sondaggi
news VIP Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari? Ecco cosa dicono i sondaggi
Amici 25, lo sfogo di Opi e la proposta inaspettata di Rudy Zerbi: "Appena sarà possibile chiederò la vostra eliminazione"
news VIP Amici 25, lo sfogo di Opi e la proposta inaspettata di Rudy Zerbi: "Appena sarà possibile chiederò la vostra eliminazione"
Verissimo, Paola Caruso in lacrime per la mamma: "È un vegetale, ma perché dovrei lasciarla andare?"
news VIP Verissimo, Paola Caruso in lacrime per la mamma: "È un vegetale, ma perché dovrei lasciarla andare?"
Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera lunedì 13 ottobre
anticipazioni TV Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera lunedì 13 ottobre
Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2025: Vinicio barcolla, Marina ne approfitterà?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2025: Vinicio barcolla, Marina ne approfitterà?
Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a tornare in tv?: "Sto scaldando i motori!"
news VIP Grande Fratello, Lorenzo Spolverato pronto a tornare in tv?: "Sto scaldando i motori!"
Ballando con le Stelle, Marcella Bella "punge" Barbara D'Urso: "Sempre tutta composta, è scioccata da ciò che le è successo"
news VIP Ballando con le Stelle, Marcella Bella "punge" Barbara D'Urso: "Sempre tutta composta, è scioccata da ciò che le è successo"
Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..."
news VIP Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..."
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV