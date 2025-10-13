Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset: "L’inizio della fine"

News VIP

Uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, Lorenzo Battistello, ha scritto un post sul suo profilo Instagram criticando aspramente una decisione presa dai vertici Mediaset, ed anche l'attuale edizione del reality show in questione. Ecco le sue parole.

Grande Fratello, Lorenzo Battistello contro Mediaset e il reality show di Canale 5

La nuova edizione del Grande Fratello ha debuttato soltanto da qualche settimana, eppure gli inquilini che stanno vivendo all'interno della Casa più spiata d'Italia stanno già facendo molto discutere. Tuttavia, mentre loro creano dinamiche che attirano l'attenzione, anche i vecchi protagonisti del celeberrimo reality show di Canale 5 continuano ad avere i riflettori puntati addosso. Ad esempio, uno dei protagonisti della prima edizione del GF, Lorenzo Battistello, si è raccontato nel documentario Grande Fratello - L'inizio, ed ha acceso la curiosità dei fan svelando di aver avuto un flirt segreto all'interno della Casa che poi è proseguito lontano dalla telecamere con una delle più famose concorrenti dell'epoca, ossia Marina La Rosa. Queste le sue parole in merito a ciò:

Quando Marina è uscita ci siamo trovati e abbiamo provato a vivere quello che ci eravamo costruiti dentro la Casa e lo abbiamo fatto senza però tenere in conto una cosa: del vortice mediatico che ci era arrivato addosso. Era più difficile gestirla fuori che dentro, perché dovevamo prendere camere separate e sgattaiolare di notte. E forse non eravamo pronti a gestirlo.

Il documentario di cui stiamo parlando, però, non è mai stato trasmesso su Canale 5, ma è disponibile su Mediaset Infinity. E su questo tale Battistello ha avuto da ridire, non ritenendolo giusto. Secondo quanto sostenuto dall'ex gieffino, Mediaset avrebbe optato per questa scelta per evitare che il pubblico potesse fare un confronto tra la prima e l'attuale edizione del Grande Fratello, un confronto da cui quest'ultima ne sarebbe uscita "sconfitta". Senza troppi giri di parole, Battistello ha scritto un post sul suo profilo Instagram, sottolineando che, a parer suo, prima il reality era davvero un reality, poiché fatto di "gente vera" che provava "emozioni vere", mentre ora ci sarebbe soltanto spazio per le "strategie da influencer":

Mediaset ha fatto una cosa geniale: ha fatto produrre uno dei documentari più belli sulla propria storia “Grande Fratello – L’Inizio” e poi l’ha nascosto su Infinity, così nessuno lo vede. Forse perché racconta quando il reality era davvero reality: gente vera, emozioni vere, niente social, niente strategie da influencer. Insomma, troppa verità per i tempi di oggi. Meglio tenerlo in cantina, che ricordare che venticinque anni fa la TV era più sincera di oggi. Alla fine, il titolo è perfetto: “L’inizio”… Sì, l’inizio della fine.

Come se non bastasse, Battistello ha anche sfoderato una sfilza di hashtag al veleno per enfatizzare il concetto espresso:

#GrandeFratelloLinizio; #NascostoPerTroppaVerità; #MediasetNonVuoleCheLoSappiate; #RealityQuandoEraReale; #AutenticitàCercasi; #TroppaVeritàPerInfinity; #TelevisioneArcheologica; #LinizioDellaFine; #TvVintageMeglioDiOggi; #InfluencerDeiMieiStivali; #RealityMaFinto; #GrandeFratello25AnniDopo; #LaCantinaDiMediaset; #TroppoVeroPerEssereMessoInPalinsesto.