Grande Fratello, lo staff di Helena Prestes interviene: i gieffini accusati di bullismo

Dopo i recenti avvenimenti che hanno visto Helena Prestes presa di mira da alcuni gieffini al Grande Fratello, il suo staff è intervenuto un con comunicato, nel quale ha accusato gli altri concorrenti di bullismo.

Helena Prestes è stata duramente presa di mira da alcuni dei concorrenti del Grande Fratello: in questi giorni, molti dei gieffini si sono scontrati contro la modella brasiliana, al punto che lo staff di Helena ha deciso di intervenire e pubblicare un comunicato nel quale ha accusato gli altri concorrenti del reality di Canale 5 di bullismo e atteggiamenti inaccettabili.

GF, lo staff di Helena Prestes interviene e accusa i gieffini di bullismo

Helena Prestes è una delle concorrenti dell'attuale edizione del GF: la modella brasiliana ha mostrato sin da subito un carattere forte e da vera giocatrice dei reality, ma di recente sono emerse anche le sue fragilità, grazie ai confronti con alcuni degli altri inquilini del programma di Alfonso Signorini. Anche nel corso dell'ultima diretta, la modella si è lasciata andare a diverse confessioni sul suo doloroso passato e questa sua vulnerabilità l'ha resa molto apprezzata dal pubblico. Ma molto meno dagli inquilini: nei giorni scorsi, infatti, non sono mancati gli scontri con alcuni degli altri concorrenti e, dopo i più recenti avvenimenti, lo staff della modella ha ritenuto doveroso intervenire con un comunicato ufficiale.

Dalla pagina Instagram di Helena è stato pubblicato, nelle stories, un messaggio nel quale lo staff della gieffina ha accusato i gieffini di bullismo, definendo alcuni dei loro comportamenti contro la modella come "inaccettabili". Nelle stories postate dallo staff di Helena Prestes si legge che la Casa del GF dovrebbe essere un luogo nel quale si dovrebbe promuovere il rispetto reciproco, la convivenza e un gioco corretto contro ogni forma di discriminazione e xenofobia.

Invece, negli ultimi giorni, proseguiva il comunicato, "gli attacchi che Helena sta subendo [...] non sono solo verbali, ma includono comportamenti che rasentano il bullismo psicologico e persino insinuazioni di aggressione fisica". Questi atteggiamenti, così si conclude la nota dello staff, sono invece un'offesa sia alla modella, ma anche a tutti i valori che la società dovrebbe difendere.

GF, i gieffini contro Helena Prestes: le parole di Ilaria Galassi, Giglio e Shaila

Il comunicato dello staff di Helena Prestes che accusa i gieffini di bullismo si è reso necessario a seguito degli ultimi avvenimenti che si sono verificati nella Casa del GF. Poco dopo la diretta di martedì 26 novembre, Ilaria Galassi ha inveito contro Helena ed è stata richiamata dagli altri gieffini, perché le sue parole avrebbero potuto costarle una penale.

Anche Giglio, sia in puntata, sia in altri momenti, ha avuto parole inaccettabili contro la modella, tanto che sul web non sono mancate le polemiche sul mancato intervento degli autori del reality. Ma a provocare l'intervento dello staff è stato l'ultimo scontro che ha visto protagoniste Helena e Shaila Gatta: l'ex velina si è infuriata, dopo aver scoperto che Helena ha scritto una lettera a Lorenzo Spolverato, per il quale in passato sembrava nutrire un interesse amoroso.

Da lì ne è nato uno scontro verbale durante il quale Shaila ha inveito contro Helena, toccando svariati argomenti, dal rifiuto della modella di accettare il cibo preparato da lei, alla lettera per Lorenzo, fino alle accuse di finto vittimismo nei confronti di Helena:

"Te vuoi dare fastidio, sei fatta così, non lo so in Brasile che cavolo di cultura avete, ma sicuramente te dai fastidio e lo fai apposta, quindi per me non sei fragile, non sei vittima, sei una gran furba. Quindi la prossima volta, invece di mandare letterine strappalacrime a Babbo Natale, inizia a chiedere scusa. Ma lo vedi come sei conciata a 34 anni? Ma lo vedi come stai? Senza questo non sei niente, inizia a essere te, perché il gioco sei te."

