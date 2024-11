Grande Fratello, lite furibonda tra Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi: "Non mettere bocca su cose che non sai"

News VIP

Un'accesa lite nella notte ha animato la casa del GF e i due protagonisti sono stati Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. Ecco cosa ha scenato il litigio e cosa è successo tra i due gieffini.

La presenza di Stefano Tediosi nella Casa del Grande Fratello sta modificando gli equilibri tra i gieffini, a causa dell'astio reciproco che lui e Alfonso D'Apice provano. Il triangolo con Federica Petagna sembra sia causa di molte discussioni e tensioni, l'ultima delle quali è scoppiata, in maniera alquanto furibonda, questa notte, costringendo anche la regia del reality di Canale 5 a intervenire e censurare il video della lite.

GF, lite notturna tra Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi

L'ex tentatore di Temptation Island e attuale fidanzato di Federica e il suo ex storico si sono scontrati duramente, lasciando senza parola gli altri gieffini, accorsi per assistere alla lite tra loro. La causa di tutto è stata ancora una volta Federica, perché Alfonso continua a ritenere che Stefano non abbia protetto adeguatamente Federica, dopo la fine del docu-reality di Temptation, e che anzi abbia contribuito ad alimentare i gossip su di lei, non pensando anche al dolore che poteva causare alla famiglia dell'onicotecnica partenopea.

Alfonso si è immediatamente acceso e ha chiesto a Tediosi se si sia reso conto di ciò che ha causato alla famiglia di Federica, ai quali l'ex fidanzato è molto legato. D'Apice ha accusato l'ex tentatore di non aver mai pensato al male che poteva aver inflitto al padre o alla madre di Federica, mentre per loro lui nutriva un affetto sincero, data la lunga storia che lo aveva legato all'onicotecnica. "Ti sei reso conto della str****** che hai fatto? Quello che hai fatto alla sua famiglia, io a loro voglio bene, a te non frega niente".

Stefano, tuttavia, non è rimasto in silenzio e ha replicato stizzito all'altro inquilino di non alzare i toni, mentre Alfonso continuava ad accusarlo di non avere avuto a cuore il benessere delle persone vicine a Federica: "Ma chi ti credi di essere? Io parlo napoletano, qual è il tuo problema? Non mi capisci? In quante lingue te lo devo spiegare". Alfonso gli ha poi consigliato all'ex tentatore di comportarsi da uomo e di prendersi le sue responsabilità sulla pubblicazione del selfie con Federica.

GF, volano stracci tra i due gieffini: la causa è Federica Petagna

La discussione è proseguita, nonostante le telecamere avessero cambiato regia momentaneamente. E Alfonso ha ribadito che postando la foto con Federica, l'ex tentatore non l'ha aiutata, ma ha peggiorato la situazione. Tediosi tuttavia non è rimasto in silenzio e ha ribadito che le accuse e gli insulti verso l'ex protagonista di TI c'erano già da prima che lui postasse la foto.

A queste parole, Alfonso ha replicato che questo gesto "ha gettato Federica in pasto ai lupi" e che Stefano ha mancato di rispetto alla famiglia Petagna, ignorando come potessero stare i suoi famigliari, dopo che lui aveva scatenato il caos.

L'ex tentatore si è però difeso ribadendo che avevano scelto insieme lui e Federica di postare una foto di coppia insieme e che non era una sua responsabilità ciò che scrivevano gli haters sui social, né che Federica si era confidata con lui a proposito delle offese che riceveva, ma solo dei vip che la contattavano.

Il rispetto di Alfonso per la famiglia di Federica contro l arroganza dell amico di lollo.#grandefratello pic.twitter.com/4iYghYxrB1 — Peter (@peter78150525) November 14, 2024

