Grande Fratello, lite furibonda nella notte: Lorenzo sbotta furioso contro Helena e Mariavittoria, la reazione di Shaila

Scintille nella notte nella Casa del Grande Fratello: Lorenzo Spolverato perde letteralmente le staffe e si scaglia furioso contro Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti provocando la reazione di Shaila Gatta, che ha cercato di bloccarlo.

Nella Casa del Grande Fratello è scoppiata una lite furibonda subito dopo la diretta tra Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti e Helena Prestes. Il comportamento del milanese, che è arrivato ad alzare la voce contro la modella, ha costretto Shaila Gatta a intervenire per placare gli animi.

Lorenzo contro Helena e Mariavittoria

Caos nella notte nella Casa del Grande Fratello. Tutto è nato quando Mariavittoria Minghetti si è detta dispiaciuta di essere stata nominata da Giglio provocando la reazione di Lorenzo Spolverato, che ha iniziato a provocarla e prenderla in giro. Un comportamento che non è per niente piaciuto al medico che è sbottata. Non contento, il discusso concorrente milanese ha poi puntato il dito contro Helena Prestes, che ha perso la pazienza e lo ha invitato a smetterla.

Le parole di Helena hanno fatto letteralmente infuriare Lorenzo, che ha inziato ad alzare i toni esagerando. "Ragazzina smettila. Tu parli di me e Shaila e io non posso fare battute?! Rilassati e metti via l’alcol! Tu sei forte? Che paura mi fai sto tremando. Non fare la grossa con me. Ma chi sei? Non mi guardare in faccia, perché non mi interessa" ha sbottato il ragazzo spiazzando la modella, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

L'ira di Lorenzo

Il comportamento aggressivo ed esagerato assunto da Lorenzo Spolverato al Grande Fratello ha letteralmente destabilizzato Helena Prestes che, subito dopo la lite nel cuore della notte, si è rifugiata in bagno insieme alla sua amica Mariavittoria Minghetti. Le lacrime della modella, però, hanno peggiorato ancora di più la situazione. Sentendola piangere, il concorrente milanese ha iniziato a urlare in tutta la casa attirando l'attenzione anche di Shaila Gatta, che è corsa in bagno per cercare di placare l'ira del suo fidanzato.

Una volta tornato in sè, Lorenzo si è poi confrontato nuovamente con Mariavittoria. La concorrente, che durante l'ultima puntata del Grande Fratello si è resa protagonista di un duro botta e risposta con Shaila e ha visto il suo amato Tommaso Franchi lasciare la Casa per volare in Spagna da Maica Benedicto, ha cercato di far ragionare il suo compagno di avventura invitandolo a non fare la vittima. "Ma qual è sta situazione difficile perdonami? Ti sei ripreso i rapporti, sei tornato leader...cosa vuoi ancora? Sono tre ore che strilli come un’aquila".

